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"Айсберен" не планирует продлевать контракт с Шарлем Лингле

04.04.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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Немецкий клуб «Айсберен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею Шарлем Лингле.


Фото: Eisbaren Berlin

Об этом сообщает журналист BZ-Berlin Йорг Лубрих. По его информации, Лингле покинет команду по окончании сезона.

Напомним, что 34-летний форвард пополнил «Айсберен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Шарль Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару».

За «Айсберен» канадец с белорусским паспортом провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков. Причем одну из шайб Лингле забросил в овертайме решающего противостояния четвертьфинала против «Мангейма».

В полуфинале «Айсберен» упустил победителю регулярного сезона «Мюнхену».

 
 
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Немецкий клуб "Айсберен" не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею Шарлем Лингле.

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