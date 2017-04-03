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"Айсберен" не планирует продлевать контракт с Шарлем Лингле
Немецкий клуб «Айсберен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею Шарлем Лингле.
Об этом сообщает журналист BZ-Berlin Йорг Лубрих. По его информации, Лингле покинет команду по окончании сезона.
Напомним, что 34-летний форвард пополнил «Айсберен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Шарль Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару».
За «Айсберен» канадец с белорусским паспортом провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков. Причем одну из шайб Лингле
В полуфинале «Айсберен» упустил победителю регулярного сезона «Мюнхену».
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Немецкий клуб "Айсберен" не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею Шарлем Лингле.
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