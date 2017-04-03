Немецкий клуб «Айсберен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею Шарлем Лингле.



Фото: Eisbaren Berlin

Об этом сообщает журналист BZ-Berlin Йорг Лубрих. По его информации, Лингле покинет команду по окончании сезона.

Напомним, что 34-летний форвард пополнил «Айсберен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Шарль Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару».

За «Айсберен» канадец с белорусским паспортом провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков. Причем одну из шайб Лингле забросил в овертайме решающего противостояния четвертьфинала против «Мангейма».

В полуфинале «Айсберен» упустил победителю регулярного сезона «Мюнхену».