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Атлеты из России чаще всех попадались на допинге в 2015 году, Беларусь - на 31-м месте
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало
В документе приведены 1929 допинговых случаев, в которых фигурируют представители 122 стран из 85 видов спорта.
Впереди по числу нарушений антидопинговых правил спортсмены из России — 176 человек, в пятерке лидеров также Италия (129 атлетов), Индия (117), Франция (84), Бельгия (67). Спортсменов из США ловили на допинге в 50 случаях (9-е место).
Беларусь в этом списке расположилась на 31-й строке — 18 нарушений (легкая атлетика — 8, велоспорт — 3, тяжелая атлетика — 2, водные виды спорта, биатлон, футбол, гандбол, борьба — по 1).
Больше всех в мире попадались на допинге спортсмены, занимающиеся бодибилдингом (270), а также легкой (242) и тяжелой (239) атлетикой.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2015 году.
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