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Атлеты из России чаще всех попадались на допинге в 2015 году, Беларусь - на 31-м месте

04.04.2017 13:16 — Разное | Tut.by  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2015 году.

В документе приведены 1929 допинговых случаев, в которых фигурируют представители 122 стран из 85 видов спорта.

Впереди по числу нарушений антидопинговых правил спортсмены из России — 176 человек, в пятерке лидеров также Италия (129 атлетов), Индия (117), Франция (84), Бельгия (67). Спортсменов из США ловили на допинге в 50 случаях (9-е место).

Беларусь в этом списке расположилась на 31-й строке — 18 нарушений (легкая атлетика — 8, велоспорт — 3, тяжелая атлетика — 2, водные виды спорта, биатлон, футбол, гандбол, борьба — по 1).

Больше всех в мире попадались на допинге спортсмены, занимающиеся бодибилдингом (270), а также легкой (242) и тяжелой (239) атлетикой.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2015 году.

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