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Россия и Беларусь создадут совместные селекционно-генетические центры
04.04.2017 13:39 — Разное | Ежедневник
Беларусь и Россия создадут совместные селекционно-генетические центры, чтобы снять зависимость от импорта и обеспечить безопасность агропромышленных комплексов двух стран от проникновения зараженных биоматериалов.
Соответствующая договоренность была достигнута во время визита большой белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко, в Российскую Федерацию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
По словам министра вопрос создания центров будет рассмотрен на заседании Высшего госсовета, который состоится в Москве. Создание центров позволит минимализировать риски, которые возникли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейских странах.
"Это небезопасно для наших государств", - отметил Леонид Заяц. Именно поэтому на базе наших научных предприятий будут созданы селекционно-генетические центры с той целью, чтобы весь генетический потенциал находился на территории Беларуси или России, а не ввозился из-за рубежа.
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Беларусь и Россия создадут совместные селекционно-генетические центры, чтобы снять зависимость от импорта и обеспечить безопасность агропромышленных комплексов...
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