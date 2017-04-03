



Беларусь и Россия создадут совместные селекционно-генетические центры, чтобы снять зависимость от импорта и обеспечить безопасность агропромышленных комплексов двух стран от проникновения зараженных биоматериалов.

Соответствующая договоренность была достигнута во время визита большой белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко, в Российскую Федерацию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

По словам министра вопрос создания центров будет рассмотрен на заседании Высшего госсовета, который состоится в Москве. Создание центров позволит минимализировать риски, которые возникли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейских странах.

"Это небезопасно для наших государств", - отметил Леонид Заяц. Именно поэтому на базе наших научных предприятий будут созданы селекционно-генетические центры с той целью, чтобы весь генетический потенциал находился на территории Беларуси или России, а не ввозился из-за рубежа.