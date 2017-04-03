



По последней версии, теракт в вагоне метро осуществил смертник. Предполагается, что им был уроженец Кыргызстана с российским гражданством.

3 апреля около трех часов дня в Санкт-Петербурге на перегоне от станции метро «Сенная площадь» к «Технологическому институту» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения. « Медуза » рассказывает, что известно о теракте к полудню 4 апреля.

По сведениям «Коммерсанта», спецслужбы знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, но не обладали конкретными деталями плана. Вероятно, с этим могут быть связаны участившиеся в последние месяцы сообщения о закрытии в Петербурге станций метро из-за бесхозных предметов.

Первые данные о личности предполагаемого террориста появились через несколько часов после теракта. Телеканал РЕН (а за ним и другие СМИ) опубликовал фотографию мужчины с бородой в черной одежде, похожей на мусульманскую, и назвал его вероятным подозреваемым, но уже к вечеру этот человек, как пишет РБК, сам пришел в полицию и заявил, что никакого отношения к теракту не имеет.

Позднее распространилась другая фотография молодого человека в очках, синей шапке и куртке с меховым воротником, которого в СМИ называли подозреваемым в закладке бомбы на «Площади Восстания». Поздно вечером 3 апреля сообщалось, что это студент из Казахстана Максим Арышев, однако на фотографиях из социальных сетей он не был похож на человека, чей снимок с камер наблюдения распространялся в СМИ; вероятно, он мог оказаться одной из жертв теракта.

Утром 4 апреля власти Казахстана опровергли сведения о возможной причастности этого человека к террористической деятельности. Одновременно с этим спецслужбы Киргизии сообщили, что возможным исполнителем теракта может быть Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. У него было гражданство России. «Фонтанка» утверждает, что последние шесть лет он жил в Петербурге. «Газета.ру» пишет, что сумела найти его фотографии в социальных сетях. Пока никаких других сведений о нем нет.

«Коммерсант» пишет, что спецслужбы знали, будто теракт готовили боевики «Исламского государства» — узнать об этом им удалось после задержания россиянина, вернувшегося из Сирии. Он, как пишет газета, занимал низшую ступень в иерархии боевиков и мало что знал о подготовке теракта, а всю террористическую ячейку спецслужбам раскрыть не удалось.

По данным «Росбалта», сейчас рассматриваются две версии теракта. Первая и основная — деятельность кавказских джамаатов, которые осели в Турции после того, как их выбили из России. Вторая версия, как пишет издание — это причастность украинских националистов, в ее пользу говорит характер взрывного устройства (якобы бомба, найденная на «Площади Восстания», была из плавленого тротила), но других весомых доводов в пользу этой версии нет.

Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за взрыв в петербургском метро.