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Россельхознадзор перенастроили на позитивный лад

04.04.2017 13:21 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор перенастроили на позитивный лад

Инспекторы Россельхознадзора приедут в Беларусь на текущей неделе и посетят 23 перерабатывающих предприятия, продукция которых ограничена для поставок в Россию. Минсельхозпрод ожидает, что уже до конца апреля поставки в соседнюю страну возобновятся.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, соответствующая договоренность об инспекции Россельхознадзора была достигнута во время прошедшего визита в Российскую Федерацию большой белорусской делегации во главе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О том, чтобы Россельхознадзор сменил гнев на милость и все же приехал в Беларусь и убедился, что наша продукция совершенно безопасна, Александр Лукашенко договорился в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом Леонид Заяц особо отметил изменившийся подход российских чиновников, который стал очень позитивным в отношении Беларуси.

«Должен отметить такие позитивно настроенные решения относительно нашей страны со стороны Российской Федерации. Чувствовалась такая хорошая дружественная атмосфера, которая и дала повод для принятия таких прогрессивных решений», – заявил Леонид Заяц.

Именно позитивный настрой российских чиновников позволил министру говорить об инспекции Россельхознадзора не как о проверке белорусских предприятий, а как о механизме, который откроет для них российский рынок.

«Президент Российской Федерации заверил нас в том, что на этой неделе соответствующие службы Россельхознадзора посетят наши предприятия, чтобы открыть доступ их продукции на российский рынок», – отметил Леонид Заяц. По словам министра, он надеется, что уже до конца апреля поставки этих предприятий в Россию возобновятся.

Речь идет о 12 молокоперерабатывающих предприятиях, 8 мясокомбинатах и 3 птицефабриках.

Также в ходе переговоров была достигнута договоренность, что Россельхознадзор в принципе будет позитивнее относиться к поставкам белорусского продовольствия. Если к нему возникнут какие-либо претензии, не поднимать сразу шум и не ограничивать белорусские предприятия, а давать время белорусской стороне, чтобы во всем разобраться и ответить на претензии.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2016 году Россельхознадзор не впустил в страну всего 0,5% от всех поставок белорусского продовольствия в РФ. Между тем шума вокруг этого было поднято в несколько раз больше. Сейчас, похоже, с подачи Владимира Путина российское ведомство будет более благосклонно и позитивно относиться к белорусскому продовольствию.

 
 
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Инспекторы Россельхознадзора приедут в Беларусь на текущей неделе и посетят 23 перерабатывающих предприятия, продукция которых ограничена для поставок в Россию....

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