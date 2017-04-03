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Тысяча школьников побывала в минских IT-компаниях: фотоотчет

04.04.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
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С 27 марта по 1 апреля в Минске прошла акция «ИТ-каникулы». Около 1000 школьников посетили различные ИТ-компании, мастер-классы и лекции от профессионалов отрасли.


Фото: предоставлено организаторами

Дети приехали со всех уголков Беларуси: из Витебска, Бреста, Гомеля, Мозыря, Барановичей, Борисова, Дзержинска, Самохваловичей, Сморгони, Лунинца и Молодечно.

Ребята посетили 17 ИТ-компаний: TUT.BY, EPAM Systems (минский и гомельский офисы), Яндекс.бел, Itransition, WorkFusion, VironIT, VizorGames, Wargaming, RubyroidLabs, SumatoSoft, Jazz team, Pocket Rocket, iTechArt, Exadel, Syberry CIS, KlikaTech, Бизнес-инкубатор ПВТ.

Детям показывали как работают IT-компании, рассказывали какие есть профессии, роли в компаниях, как стать профессионалом. Все мероприятия были абсолютно бесплатными.


















































Полные фотоотчеты можно посмотреть по ссылкам — здесь и здесь.

«Ассоциация «Образование для будущего» планирует и дальше организовывать такие мероприятия. Следующие массовые каникулы — осенние. Оставить заявку на участие в них вы можете по ссылке.

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Летом организаторы готовы устроить мероприятия для отдельных групп в индивидуальном порядке.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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