РФ рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750-800 млн долларов - это сумам основного долга плюс проценты .

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, сообщает БЕЛТА.

На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина, состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге, достигнуто принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств Беларуси в 2017 году.

"Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 млн долларов - основной долг и сумма процентов к погашению в этом году, - сказал Василий Матюшевский. - Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей". А для этого потребуется вносить изменения в бюджеты.

Лукашенко проинформировал Путина об "определенных вопросах и шероховатостях" в рамках программы Евразийского фонда стабилизации и развития.

"На уровне Президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась", - добавил Василий Матюшевский.

"Владимир Владимирович, я благодарю Вас за то, что Вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу", - заявил Лукашенко по итогам вчерашней встречи с Путиным.

Похоже, "газовый долг", который достиг уже 720 млн долларов, не входит в долг, подлежащий рефинансированию. Кремль все-таки настоял на безусловной оплате "газового долга".