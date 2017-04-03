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Россия предоставила Минску отсрочку по выплатам долгов в 2017 году
РФ рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750-800 млн долларов - это сумам основного долга плюс проценты .
Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский,
На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина,
"Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 млн долларов - основной долг и сумма процентов к погашению в этом году, - сказал Василий Матюшевский. - Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей". А для этого потребуется вносить изменения в бюджеты.
Лукашенко проинформировал Путина об "определенных вопросах и шероховатостях" в рамках программы Евразийского фонда стабилизации и развития.
"На уровне Президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась", - добавил Василий Матюшевский.
"Владимир Владимирович, я благодарю Вас за то, что Вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу",
Похоже, "газовый долг", который достиг уже 720 млн долларов, не входит в долг, подлежащий рефинансированию. Кремль все-таки настоял на безусловной оплате "газового долга".
Представители российского правительства также
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РФ рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750-800 млн долларов - это сумам основного долга плюс проценты .
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