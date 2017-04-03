На Белорусской АЭС установили корпус реактора, который был подвергся механическому повреждению по дороге к месту строительства станции.

1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС ВВЭР-1200был установлен в проектное положение. Перед установкой он прошел входной контроль, а затем члены комиссии в составе представителей инжиниринговой компании «АСЭ» и госпредприятия «Белорусская АЭС» проверили комплектность и качество конструкторской и сопроводительной документации. Отдельно был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей самого изделия.

По результатам входного контроля было подтверждено качество изделия, и корпус реактора передали в монтаж, сообщили в «Росатоме» .

«Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока. Установленный в проектное положение корпус реактора является отправной точкой для проведения работ по монтажу главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) реакторной установки», - заявил старший вице-президент по управлению российскими проектами компании «АСЭ» Сергей Олонцев.

Напомним, что 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации".

И только в конце июля генподрядчик строительства Белорусской АЭС - корпорация «Росатом» заговорила о возможной замене реактора , с которым случилось ЧП, хотя и опровергает его повреждения.

В итоге Минск принял решение заменить поврежденный корпус реатора.

В конце октября новый корпус реактора для Белорусской АЭС отгружен из российского города Волгодонска, который обещали доставить на БелАЭС до конца 2016 года.

Белорусская антиядерная кампания потребовала прекратить строительство , а литовские христианские демократы собрали 65 тысяч подписей за прекращение строительства БелАЭС.

Доставка нового корпуса реактора также не обошлась без внешатных ситуаций : «в ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети».