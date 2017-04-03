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На БелАЭС установили «стукнутый» корпус реактора
На Белорусской АЭС установили корпус реактора, который был подвергся механическому повреждению по дороге к месту строительства станции.
1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС ВВЭР-1200был установлен в проектное положение. Перед установкой он прошел входной контроль, а затем члены комиссии в составе представителей инжиниринговой компании «АСЭ» и госпредприятия «Белорусская АЭС» проверили комплектность и качество конструкторской и сопроводительной документации. Отдельно был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей самого изделия.
По результатам входного контроля было подтверждено качество изделия, и корпус реактора передали в монтаж, сообщили в
«Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока. Установленный в проектное положение корпус реактора является отправной точкой для проведения работ по монтажу главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) реакторной установки», - заявил старший вице-президент по управлению российскими проектами компании «АСЭ» Сергей Олонцев.
Напомним, что 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло
И только в конце июля генподрядчик строительства Белорусской АЭС - корпорация «Росатом» заговорила о
В итоге Минск принял решение заменить поврежденный корпус реатора.
В конце октября новый корпус реактора для Белорусской АЭС
Белорусская антиядерная кампания потребовала
Доставка нового корпуса реактора также
После доставки на БелАЭС специалисты
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На Белорусской АЭС установили корпус реактора, который был подвергся механическому повреждению по дороге к месту строительства станции.
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