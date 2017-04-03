Недавно уличный музыкант Денис Журавлев заплатил свой первый штраф — 2,3 рубля — за "загромождение пешеходного перехода". Играет в переходе он уже больше десять лет, и уверен, что если выступать с хорошей музыкой, можно не только штрафы оплачивать, но и семью кормить на собранные в шляпу деньги. "А если играть три аккорда — Am Dm — может на штраф за загромождение перехода не хватить", — рассказал Sputnik музыкант группы ETHNO BEAT.



© Sputnik / Елена Васильева Именем мэра: в Минске открыли памятный знак первого мэра Чапского

Можно ли заработать музыкой на улице не только штраф, но и зарплату, выясняла корреспондент Sputnik Елена Васильева.

Akute: не только школьницы

Сразу на трех площадках в Верхнем городе в субботу пройдет конкурс уличных музыкантов. Улицы зазвучат в рамках фестиваля "Аливария" Karol Jan Open Air. Как и мэр Минска, запомнившийся своим желанием превратить город в европейскую столицу, организаторы хотят придать Минску европейскую нотку — или несколько аккордов, это зависит от мастерства уличных музыкантов. Хедлайнером фестиваля станет группа Akute. Накануне гитарист Роман Жигарев рассказал Sputnik о прибыльном выступлении на улицах Хмельницкого и о том, каких неожиданных слушателей увидел во время выступления на минских улицах.

"Мы не единожды играли на улицах, в том числе минских — например, в переходе у McDonalds. Было интересно, думали, никто не придет, ведь анонсировали выступление вечером, а играли утром, но люди пришли!" — рассказал Жигарев.



© Sputnik / Елена Васильева Роман Жигарев рассказал о своем опыте выступления на улицах разных городов

Он признал, что выступления уличных музыкантов в определенном смысле "честнее и чище", чем клубные концерты: уличный музыкант должен харизмой увлечь людей, которые идут по своим делам и не собираются на тебя смотреть.

"Во время своих выступлений играем акустический вариант песен: во-первых, аппаратуру на улице выставить не просто, во-вторых, это будет слишком громко — а мы любим играть громко", — смеется гитарист.

Уличные выступления Akute собирают не только иностранцев, но и старшего поколения слушательниц — тех, кого редко можно увидеть на клубном концерте.

"Представители старшего поколения с интересом, как нас казалось, нас слушали. Можно будет послушать нас и в эту субботу — мы сделали микс из четырех альбомов, постарались намешать все то, что нравится народу и сделать попурри из проверенных песен", — анонсировал музыкант.

Он уверен, что было бы не плохо, если бы Минск смог однажды зазвучать как Киев, где уличных музыкантов действительно много, или как Рига. Есть уличная музыка и в Могилеве, откуда родом группа.

Даже перепевать нужно по-своему

Корреспонденту Sputnik Жигарев рассказал, что на пешеходной улице Могилева — Ленинской — некоторое время назад каждую пятницу выступала этно-группа "Оси мира". Сейчас некоторые музыканты продолжают собираться и для посетителей пешеходной улицы демонстрировать свои таланты, но Жигарев их выступлениями пристально не следит. А вот в эту субботу следить ему придется пристально, потому что он — один из членов жюри конкурса уличных музыкантов, который пройдет во время фестиваля.



© Pixabay Выступая на улице можно заработать не хуже, чем на концерте, главное - выкладываться не меньше

"Очень постараюсь никого не задеть, вдруг, "недосужу", люди обидятся, а после окажется, что они — будущие гении", — зарекся от открытого судейства Жигарев.

Еще один судья конкурса-фестиваля — Александр Липницкий, которого вынудили признаться, что и он в пятнадцать лет выходил с музыкой на улицу.

"Выходили получить удовольствие. И уличные, и клубные звезды первого эшалоны имеют одну задачу: зацепить публику. Неважно, есть ли у тебя образование, не обязательно заканчивать консерваторию, я сам порой испытываю зависть к тем, кто не изучал нотную грамоту — они иначе чувствуют музыку, избавлены от шаблонов", — признался музыкант.

Он призывает уличных музыкантов работать с собственным материалом, а не перепевать мэтров. А если и перепевать, то по-своему.

"Хочется услышать группу или солиста со своим материалом или интересным видением материала. Люди, которые знают пару аккордов и выходят с ними на улицу, начинают раздражать. Даже Сплин можно спеть по-своему", — уверен Липницкий.

А вот уповать на власти города, которые своими решениями должны поспособствовать развитию культуры уличной музыки, не стоит — нужно просто играть.

Музыкант: завтра в семь буду в переходе

Денис Журавлев со своим проектом ETHNO BEAT на вопрос о том, где его послушать, приглашает в семь утра в переход на Якуба Колоса. Единственная проблема уличных музыкантов, уверен он, внимание милиции, которые, впрочем, часто относятся к музыкантам с пониманием.



© Sputnik / Елена Васильева Александр Липницкий признался, что и он когда-то выходил с музыкой на улицу

"Но серьезных конфликтов не было. Поиграйте еще немного — и расходитесь, начальство контролирует", — говорят некоторые. Недавно заплатил свой первый штраф — 2,3 рубля — за загромождение пешеходного перехода", — рассказал Журавлев.

Играть он начал около десяти лет назад — увлекся барабанами, после освоил флейту.

"Конкуренции между уличными музыкантами нет — есть солидарность. Кто-то приходит поиграть, занимают место. Если следующие музыканты придут, мы предупреждаем — извините, уже заняли. Конкуренция может быть на Зыбицкой, когда музыканты на каждом углу друг друга перекрывают", — рассказал Журавлев.

Он рекомендует выходить на улицу по утрам. А вот особенно хлебных мест, говорит, в Минске нет — порой даже на Немиге не удается собрать денег.

"От погоды, зарплаты, настроения зависит. Но главное — делать музыку, хорошую и интересную, а если играешь Am Dm, может на штраф за загромождение перехода не хватить", — уверен музыкант.

Что будет на фестивале Karol Jan Open Air

Фестиваль состоит из двух частей: днем — с 15.00 в субботу в Верхнем городе на трех сценах можно будет слушать выступления пятнадцати коллективов. Можно будет спеть караоке на улице и проголосовать за любимый бэнд. А вечером пройдет большой концерт с участием группы Akute.