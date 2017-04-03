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Дело о "массовых беспорядках": одних выпускают, других сажают
Вечером 3 апреля с СИЗО КГБ выпущен политический активист Сергей Кулинич и помещен новый фигурант дела - руководитель минской фирмы Виктор Мороз.
Условия освобождения Сергея Кулинича неизвестны. Именно на его квартире накануне Дня Воли скрывался бывший кандидат в президенты Николай Статкевич.
Виктора Мороза задержали на три дня по подозрениям по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса, как сообщили отцу задержанного. В юношестве В.Мороз входил в "Белый легион".
"Можно говорить о психологическом и моральном давлении. Между допросами к нему приходят сотрудники комитета, проводят различные беседы, давят морально, и практически по этой причине он себя очень плохо чувствует. У него головная боль, не может спать. То, что между допросами не должно быть никаких действий без участия адвоката - не выдерживается", - рассказала
По состоянию на 4 апреля в "деле о массовых беспорядках" остается 21 фигурант; десяти из них предъявлены обвинения по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса.
Родные задержанных
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Вечером 3 апреля с СИЗО КГБ выпущен политический активист Сергей Кулинич и помещен новый фигурант дела - руководитель минской фирмы Виктор Мороз.
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