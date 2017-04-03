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Трамп ограничил въезд в США зарубежных ИТ-аутсорсеров

04.04.2017 14:34 — Разное | Ежедневник  
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Трамп ограничил въезд в США зарубежных ИТ-аутсорсеров

Фото: ZDnet

Айтишникам теперь будет сложнее эмигрировать в США. Власти ужесточили программу получения визы H-1B.

Белый дом представил целый комплекс мер, направленных на ограничение притока высококвалифицированных кадров из-за рубежа. 3 апреля Министерство юстиции США предупредило работодателей о недопустимости дискриминации американских сотрудников за счёт приёма на работу иностранных специалистов, пишет Bloomberg, передает dev.by.

Усложнился процесс получения виз H-1B, которыми пользуются многие ИТ-компании США для привлечения зарубежных специалистов. Теперь компании обязаны компаний, запращивающих визы, предоставлять властям дополнительную информацию. Так, соискатель должен будет доказать сложность предстоящей работы и важность дополнительных знаний и опыта для её выполнения. Администрация Трампа утверждает, что такие меры нацелены на противодействие работодателям, нанимающим дешёвую рабочую силу с помощью программы поддержки талантов, которой является виза H-1B.

«Ужесточение требований — шаг в правильном направлении. Вам придётся привести убедительные аргументы, чтобы доказать потребность в конкретном специалисте», — отмечает профессор Говардского университета Рон Хира, который занимается исследованиями программы H-1B.

Нынешнее правительство США считает компании, которые специализируются на аутсорсинге ИТ-услуг, ключевыми нарушителями программы. В меморандуме отмечено, что проверки ждут как аутсорсеров, так и компаний с наибольшим количеством обладателей H-1B-виз.

После обнародования меморандума стоимость акций крупнейших аутсорс-компаний США — Cognizant Technology Solutions Corp., Infosys Ltd., Wipro Ltd. и Accenture Plc — снизилась на 1 процент за день.

Американская технологическая индустрия уже не первый год испытывает дефицит инженерных кадров, который ИТ-компании пытаются заполнить с помощью специалистов из-за рубежа.

Визовая программа H-1B создавалась для упрощения найма иностранных специалистов при отсутствии аналогичных по навыкам кандидатов-американцев. Так, в 2016 году федеральное правительство США получило 233 тысяч заявок от американских компаний на выдачу рабочих виз H-1B иностранцам. Однако только 36 процентов из них (квота на прошлый год — 85 тысяч виз) были удовлетворены при помощи лотереи.

 
 
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Айтишникам теперь будет сложнее эмигрировать в США. Власти ужесточили программу получения визы H-1B.

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