Жителя Техаса Уилльяма Крама приговорили к 15 годам заключения за сбитый мотоцикл. В аварии, которая произошла в октябре 2015 года, он ударил боковой частью автомобиля обгонявший его байк с двумя людьми. Об этом сообщает Star Telegram .





Крам был взят под арест почти сразу. В результате длительного разбирательства мужчину осудили за нападение с использованием смертоносного оружия. Судя по видеоролику с аварией, выложенному на YouTube-канале BikersPost.com, после ДТП виновник заявил, что ему «все равно». Мотоциклист и пассажир остались живы, получив травмы различной степени тяжести.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Первоначально водитель объяснил свой маневр укусом осы, а впоследствии сказал, что ненадолго потерял управление из-за укуса паука. При этом на видео, записанном двигавшимся позади мотоциклистом, видно, насколько резко автомобиль Крама сдвинулся к центру дороги. Это произошло именно в тот момент, когда мотоцикл с мужчиной и девушкой-пассажиром обгонял машину виновника.