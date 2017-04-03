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Нападение с использованием смертоносного оружия: американец получил 15 лет тюрьмы за ДТП

04.04.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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Жителя Техаса Уилльяма Крама приговорили к 15 годам заключения за сбитый мотоцикл. В аварии, которая произошла в октябре 2015 года, он ударил боковой частью автомобиля обгонявший его байк с двумя людьми. Об этом сообщает Star Telegram.


Крам был взят под арест почти сразу. В результате длительного разбирательства мужчину осудили за нападение с использованием смертоносного оружия. Судя по видеоролику с аварией, выложенному на YouTube-канале BikersPost.com, после ДТП виновник заявил, что ему «все равно». Мотоциклист и пассажир остались живы, получив травмы различной степени тяжести.

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Первоначально водитель объяснил свой маневр укусом осы, а впоследствии сказал, что ненадолго потерял управление из-за укуса паука. При этом на видео, записанном двигавшимся позади мотоциклистом, видно, насколько резко автомобиль Крама сдвинулся к центру дороги. Это произошло именно в тот момент, когда мотоцикл с мужчиной и девушкой-пассажиром обгонял машину виновника.

 
 
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