Китайский телеканал в преддверии Первого апреля опубликовал ложную новость о смерти собаки Кабосу, ставшей мемом «доге». Новость настолько распространилась по соцсетям, что хозяйке собаки пришлось записать видео, подтверждающее, что доге здоров и радуется жизни вместе с двумя кошками. И заодно рассказала, что доге не здоров, а здорова, потому что это девочка, рассказывает издание Medialeaks .





Известие о смерти Доге (пёсе, пёсеньки, пса-пончика, собакена) опубликовал китайский телеканал CCTV, сообщивший накануне Первого апреля о том, что пес умер после 16 лет жизни.

В развернутой заметке на фейсбуке издание написало , что «неважно, как звали эту собаку, важно то, скольких людей она вдохновила». Но оказалось, что имя пса всё же имеет значение: пока CCTV «хоронил» Доге, он продолжал спокойно жить в Японии.

Об этом каналу написали в комментариях, указав на то, что у собаки есть собственный твиттер и инстаграм, в которых все еще публикуются фото и видео с Доге. Но CCTV не отреагировал, и комментаторы посчитали, что это странная первоапрельская шутка.

Новость стали подхватывать другие крупные СМИ, и в итоге из-за потока соболезнований хозяйка Кабосу написала опровержение, рассказав, что с собакой всё в порядке. А заодно указала на еще один важный факт о Доге.

Публикация от かぼすママ (@kabosumama) Апр 1 2017 в 5:07 PDT

«Кабосу в порядке, она жива! Мне не важно, что кто-то соврал на Первое апреля, что она умерла, но важно другое: Кабосу — девочка, это собака, а не пес», — написала она.

Во всей этой истории есть и печальный момент: если телеканал не пытался так своеобразно разыграть свою аудиторию на Первое апреля и его сотрудники не знали имя Доге, то где-то действительно умерла другая сиба-ину, пусть и менее известная, но наверняка так же любимая своими хозяевами.

Мем «Доге» стал популярен в 2013 году. Основой для него послужило фото сиба-ину, очень удивлённо реагирующей на прикосновение человека. Пса приютила учительница из Японии, и хоть собака не всегда так удивлена, почти каждое фото с ней становилось мемом, на котором корявыми надписями с ошибками изображалось удивление от увиденного или другие связанные с ситуацией эмоции.

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