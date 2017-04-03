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Москва и Минск будут вместе бороться с ростом напряженности в регионе
04.04.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Беларусь и Россия договорились совместно противодействовать попыткам нагнетания напряженности в регионе, заявил во вторник министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
В понедельник на встрече президентов двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина обсуждались вопросы безопасности и меры по совместному реагированию на обострение обстановки в регионе.
"На переговорах главы государств "уделили большое внимание обсуждению вопросов безопасности, выработке совместных действий на какие-либо возможные попытки со стороны других сил по нагнетанию напряженности в нашем регионе", — сказал Макей, слова которого приводит
По его словам, в последнее время участились обвинения Востока и Запада в адрес друг друга.
"Представители НАТО и отдельных стран Альянса заявляют о каких-то угрозах со стороны России. Понятно, что и она не оставляет эти заявления без ответа. Беларусь как государство, которое является союзным для России, тоже вынуждена реагировать на соответствующие вызовы и угрозы", — подчеркнул Макей.
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси также заявил, что по принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий. При этом Макей отметил, что между субъектами хозяйствования двух стран могут быть разногласия, конкретные проблемные вопросы не исключены в торгово-экономическом сотрудничестве. "Но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или связанным с безопасностью между Беларусью и Россией никогда не было и, убежден, не будет никаких разногласий", — подчеркнул министр.
Он добавил, что у двух стран нет проблем в оказании поддержки друг другу на международных площадках.
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По принципиальным вопросам между Россией и Беларуси не было и не будет разногласий, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
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