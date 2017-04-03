МИНСК, 4 апр — Sputnik. Беларусь и Россия договорились совместно противодействовать попыткам нагнетания напряженности в регионе, заявил во вторник министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В понедельник на встрече президентов двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина обсуждались вопросы безопасности и меры по совместному реагированию на обострение обстановки в регионе.

"На переговорах главы государств "уделили большое внимание обсуждению вопросов безопасности, выработке совместных действий на какие-либо возможные попытки со стороны других сил по нагнетанию напряженности в нашем регионе", — сказал Макей, слова которого приводит БелТА .

По его словам, в последнее время участились обвинения Востока и Запада в адрес друг друга.

"Представители НАТО и отдельных стран Альянса заявляют о каких-то угрозах со стороны России. Понятно, что и она не оставляет эти заявления без ответа. Беларусь как государство, которое является союзным для России, тоже вынуждена реагировать на соответствующие вызовы и угрозы", — подчеркнул Макей.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси также заявил, что по принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий. При этом Макей отметил, что между субъектами хозяйствования двух стран могут быть разногласия, конкретные проблемные вопросы не исключены в торгово-экономическом сотрудничестве. "Но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или связанным с безопасностью между Беларусью и Россией никогда не было и, убежден, не будет никаких разногласий", — подчеркнул министр.

Он добавил, что у двух стран нет проблем в оказании поддержки друг другу на международных площадках.