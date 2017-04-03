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Матюшевский: Россия рефинансирует 800 млн долларов белорусских долгов

04.04.2017 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Матюшевский: Россия рефинансирует 800 млн долларов белорусских долгов

фото: Metro Jornal

Президенты Беларуси и России договорились рефинансировать те долги по межгосударственным кредитам.

Россия рефинансирует долг Беларуси в размере 750-800 млн долларов, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, передает пресс-служба правительства.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным договорился о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Беларуси.  

"Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, и сейчас мы вернулись к нему и нашли возможное принципиальное разрешение", - отметил Василий Матюшевский. 

Рефинансироваться будет сумма долга, подлежащая погашению в нынешнем году в рамках наших межгосударственных кредитов. Основной долг, по словам вице-премьера, составляет 750-800 млн долларов, также будет рефинансирована сумма процентов к погашению в этом году

«Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации договоренностей", - сказал заместитель премьера.

Для этого потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне Министерства финансов и парламента России. 

Президенты также обсуждали кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития. "Владимир Путин был проинформирован о реализации Беларусью программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые били в рамках реализации этой программы", - отметил Василий Матюшевский. 

При этом упомянутые шероховатости не носят принципиального характера, они больше технического плана. Владимир рутин пообещал «оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась»

 
 
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Президенты Беларуси и России договорились рефинансировать те долги по межгосударственным кредитам.

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