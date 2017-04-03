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Конфискат по-итальянски: Ferrari 458 Spider забрали у мафии и отправили служить в полицию

04.04.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
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Изъятый в сентябре 2015 года у миланского криминалитета спорткар Ferrari 458 Spider принарядили в полицейскую ливрею и отправили служить закону.


Фото La Stampa

Как сообщают местные СМИ, согласно итальянскому законодательству полиция и пожарная служба может использовать конфискованное у криминальных группировок имущество. Подготовкой «мафиозной» Ferrari (окраска, установка проблесковых маячков и т.д.) для нужд полиции занималась компания Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella, причем совершенно бесплатно — правоохранители потратили лишь пятьдесят с небольшим евро на регистрацию «спайдера».

Впрочем, в отличие от недавно переданного в распоряжение патрульных Болоньи Lamborghini Huracan, этот Ferrari участвовать в погонях за нарушителями и заниматься доставкой донорских органов не будет — спорткар станет использоваться в просветительских и воспитательных программах местной полиции при работе с молодежью.

Впрочем, Ferrari и пара Lamborghini итальянской полиции не идут ни в какое сравнение с тем, что используется силами правопорядка в Дубае — арабские копы, в частности, передвигаются на таких эксклюзивных суперкарах как Bugatti Veyron и Aston Martin One-77.

 
 
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Итальянские законы позволяют использовать конфискованные авто для службы в полиции или пожарных частях. Конфискованный у мафиозных структур Ferrari 458 Spider...

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