|
Конфискат по-итальянски: Ferrari 458 Spider забрали у мафии и отправили служить в полицию
Изъятый в сентябре 2015 года у миланского криминалитета спорткар Ferrari 458 Spider принарядили в полицейскую ливрею и отправили служить закону.
Как сообщают
Впрочем, в отличие от недавно переданного в распоряжение патрульных Болоньи
Впрочем, Ferrari и пара Lamborghini итальянской полиции не идут ни в какое сравнение с тем, что используется силами правопорядка в Дубае — арабские копы, в частности, передвигаются на таких эксклюзивных суперкарах как Bugatti Veyron и Aston Martin One-77.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянские законы позволяют использовать конфискованные авто для службы в полиции или пожарных частях. Конфискованный у мафиозных структур Ferrari 458 Spider...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии