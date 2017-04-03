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Белорусская гимнастка завоевала бронзу на турнире в Испании

04.04.2017 15:30 — Разное | Tut.by  
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Белорусская грация Алина Горносько завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой на этапе Гран-при в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Алина Горносько. Фото с сайта belta.by

Белоруска смогла войти в тройку призеров, набрав 17,500 балла. Победила в этом виде россиянка Александра Солдатова — 19,200, которая завоевала золото и по итогам индивидуального многоборья.

По сумме выступления в четырех видах Алина Горносько заняла девятое место.

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Не смогла выступить в Марбелье лидер белорусской сборной Екатерина Галкина: она вынуждена была пропустить этап Гран-при из-за травмы.

В соревнованиях юниорок властвовали российские грации. Конкуренцию им составила лишь белоруска Яна Стрига. На ее счету серебро в упражнении с лентой, бронзовые награды в упражнениях с мячом и булавами, а также в многоборье.

Следующим крупным стартом белорусской команды по художественной гимнастике станет этап Кубка мира, который пройдет с 7 по 9 апреля в итальянском Пезаро.

 
 
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Белорусская грация Алина Горносько завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой на этапе Гран-при в испанской Марбелье.

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