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"Транснефть" готова поставить в этом году в Беларусь 24 млн тонн нефти
04.04.2017 15:35 — Разное | Ежедневник
фото: fotolia.com
Компания ждет подтверждения от белорусских заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн за три квартала.
Российская компания "Транснефть" подтверждает, что существует техническая возможность поставить в этом году в Беларусь 24 млн тонн нефти по нефтепроводу. Об этом сообщает информагентство
Между тем, пока что действует график из расчета 4 миллиона тонн в квартал.
"Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть. Необходимо подтверждение от заводов о возможности принять для переработки 20 миллионов тонн в остальные три квартала", — сообщил Демин.
Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией решили 3 апреля на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сообщалось, что Беларусь заплатит 726 миллионов долларов задолженности за газ. За это Россия поставит 24 миллиона тонн нефти на белорусские заводы вместо ранее договоренных 16 миллионов тонн.
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Компания ждет подтверждения от белорусских заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн за три квартала.
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