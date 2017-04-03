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Компания ждет подтверждения от белорусских заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн за три квартала.

Российская компания "Транснефть" подтверждает, что существует техническая возможность поставить в этом году в Беларусь 24 млн тонн нефти по нефтепроводу. Об этом сообщает информагентство "Прайм" со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина.

Между тем, пока что действует график из расчета 4 миллиона тонн в квартал.

"Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть. Необходимо подтверждение от заводов о возможности принять для переработки 20 миллионов тонн в остальные три квартала", — сообщил Демин.

Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией решили 3 апреля на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сообщалось, что Беларусь заплатит 726 миллионов долларов задолженности за газ. За это Россия поставит 24 миллиона тонн нефти на белорусские заводы вместо ранее договоренных 16 миллионов тонн.