За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году уплатили в госбюджет 2,4 миллиона рублей, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК. В пересчете по курсу Нацбанка на 4 апреля эта сумма составляет 1 миллион 278 тысячи долларов.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, в 2016 году в нашу страну поступало 12,7 миллиона международных почтовых отправлений. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица получили из-за границы, превысила лимиты в 22 евро.

С 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

— Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости за счет поступления нескольких посылок в их адрес в течение календарного месяца. В основном начисление сумм таможенных пошлин, налогов производилось таможенными органами на основании сведений о стоимости товаров, указанной отправителем в документах, сопровождающих международные почтовые отправления, — поясняли ранее FINANCE.TUT.BY в ГТК.

В прошлом году примерно 1,6% от общего числа посылок из-за рубежа, которые пришли физлицам, вернули отправителям из-за их отказа получать «бандероли».

Пример. Заказан внешний винчестер стоимостью 90 долларов (или 82 евро). Какую пошлину придется уплатить в данном случае? Ответ ГТК : Если стоимость пересылаемого в МПО товара для личного пользования составляет 90 долларов (что в пересчете составило 82 евро) и вес не превышает 10 кг и в течение календарного месяца в адрес данного физического лица не пересылались иные товары, то сумма подлежащих уплате таможенных платежей будет рассчитана следующим образом: (82 евро — 22 евро) х 30% + 5 евро (таможенный сбор за совершение таможенных операций), — и составит 23 евро.