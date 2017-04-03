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Белорусы в прошлом году уплатили 2,4 миллиона рублей за превышение лимитов на посылки из-за границы
За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году уплатили в госбюджет 2,4 миллиона рублей, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК. В пересчете по курсу Нацбанка на 4 апреля эта сумма составляет 1 миллион 278 тысячи долларов.
Напомним, в 2016 году в нашу страну
— Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости за счет поступления нескольких посылок в их адрес в течение календарного месяца. В основном начисление сумм таможенных пошлин, налогов производилось таможенными органами на основании сведений о стоимости товаров, указанной отправителем в документах, сопровождающих международные почтовые отправления, —
В прошлом году примерно 1,6% от общего числа посылок из-за рубежа, которые пришли физлицам, вернули отправителям из-за их отказа получать «бандероли».
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За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году уплатили в госбюджет 2,4 миллиона рублей. В пересчете по курсу Нацбанка на 4 апреля эта сумма...
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