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Водитель "жигулей", который в Бобруйске сбил инспектора ГАИ, был под наркотиками
Парень, который в Бобруйске сбил инспектора ГАИ, был под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Напомним, ДТП произошло 15 августа, около 11.00. Водитель «жигулей» ехал во втором ряду за иномаркой. Женщине, находившейся за рулем иномарки, инспектор ГАИ подал сигнал об остановке — она начала останавливаться. Чтобы избежать попутного столкновения водитель «жигулей» попытался уйти вправо, в первую полосу, где и
— 22-летний бобруйчанин и ранее привлекался к административной ответственности за отказ от теста на состояние алкогольного опьянения. А в августе минувшего года и вовсе, как оказалось, управлял автомобилем ВАЗ, будучи под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, — рассказал «
В ДТП сотрудник милиции получил тяжелые травмы.
По результатам расследования водителю «жигулей» предъявлено обвинение. Уголовное дело прокуратурой Могилевской области направлено в суд.
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Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
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