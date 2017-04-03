Парень, который в Бобруйске сбил инспектора ГАИ, был под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.



Фото: Михаил Мишин, vk.com/bikers.minsk

Напомним, ДТП произошло 15 августа, около 11.00. Водитель «жигулей» ехал во втором ряду за иномаркой. Женщине, находившейся за рулем иномарки, инспектор ГАИ подал сигнал об остановке — она начала останавливаться. Чтобы избежать попутного столкновения водитель «жигулей» попытался уйти вправо, в первую полосу, где и сбил инспектора .

— 22-летний бобруйчанин и ранее привлекался к административной ответственности за отказ от теста на состояние алкогольного опьянения. А в августе минувшего года и вовсе, как оказалось, управлял автомобилем ВАЗ, будучи под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, — рассказал « СБ Беларусь Сегодня » начальник отдела прокуратуры Могилевской области Владимир Дробов.



Фото: Михаил Мишин, vk.com/bikers.minsk

В ДТП сотрудник милиции получил тяжелые травмы.

По результатам расследования водителю «жигулей» предъявлено обвинение. Уголовное дело прокуратурой Могилевской области направлено в суд.