Большинство экспертов рынка недвижимости сходятся во мнении, что дно цен на жилье «где-то рядом». Полгода средняя цена предложения снижается так плавно, что никто этого уже не замечает. Так, будто нащупано дно, ведут себя и застройщики: средняя цена метра в неэлитных новостройках плавает около отметки в 1000 долларов с прошлого лета. И все чаще можно слышать предположения, что цены пойдут вверх. «Потому что когда-то ведь это должно будет произойти?» — так формулируются народные ожидания.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Традиционно прогнозы даются в начале года. И даже если ничего в экономике не меняется, появляются слухи и домыслы о том, как будут вести себя цены, застройщики, общество. Мы поговорили с председателем совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» («БелАН») Николаем Простолуповым о том, скорректированы ли прогнозы.

— В этом году уже понятно: цены на недвижимость расти не будут, — заверил Николай Павлович. — Прогноз на следующий год можно будет делать не раньше ноября — теоретически к этому времени могут случиться некие перемены: станок денежный включат или реформы начнут.

— Есть мнение, что сейчас имеет смысл инвестировать в долевое строительство. Сейчас платишь по тысяче, а через три года цена на недвижимость подрастет. Продал — заработал…

— Насчет трехлетнего периода есть сомнения, на пятилетку больше надежд. Возможно, через пять лет удастся что-то заработать. Хотя я бы не надеялся на такой вид инвестиций. В той же Испании они надежней. Если же исходить из того, что жилье самому когда-то понадобится или детям, вложение в минскую недвижимость — не худший вариант.



Недвижимость в Испании считается надежной инвестицией. Или «запасным аэродромом». Фото сайта stroitelistvo-bani.ru

— У людей ощущение, что строительство жилья сокращается.

— Точно уменьшилось количество застройщиков, осталось десятка полтора. Количество вводимого жилья сокращается — по крайней мере такие планы у правительства: в этом году должны ввести 640 тысяч квадратных метров жилья. А еще три года назад вводили по миллиону. Были надежды на "Минск-Мир", — но застройщик так и не вышел на аэродром со стройкой. "А-100" обещало построить 50 домов, строит по 2−3 в год, так что это тоже не те объемы, которые нужны Минску. Так что народ в своих ощущениях прав, и статистика это подтверждает.

— И желающих построиться с падением доходов становится меньше.

— Если бы стоимость метра была в Минске как в областных центрах, — да пусть бы и 700 долларов за метр — продали бы и 2 миллиона квадратных метров за год. Накопления есть. Посмотрите статистику по депозитам — 10 миллиардов лежат в банках. Другое дело их извлечь со счетов и из кубышек и вложить в жилье. 1000 долларов за метр — это цена, которая явно не соответствует доходам последних трех лет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что следует ждать людям, которые хотят купить квартиру?

— Мониторить рынок. Попадается дешевая квартира, ниже среднерыночной цены на 5−10%, устраивает по параметрам — надо брать. Потому что снижение цены будет на те же проценты, но очень плавным и незначительным. Застройщики упираются в тысячу — и нет обстоятельств, которые бы их заставили пойти на заметное снижение цен. А жизнь одна, нет смысла откладывать ее на потом.