Трагические события в Санкт-Петербурге стали прямым вызовом государству, попыткой запугать людей и продемонстрировать безнаказанность того явления, которое называют международным терроризмом, заявил на радио Sputnik Беларусь историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян.

Что касается переговоров президентов Беларуси и России, общественный деятель подчеркнул: не было никаких сомнений в том, что все вопросы, оставшиеся на повестке дня, будут решены положительно.

"Именно это и произошло, две страны подтвердили свою верность союзническим обязательствам, а тем людям, которые говорили, что Союзное государство останется в прошлом, стоит трезво взглянуть на вещи и оценить политические реалии", — отметил Гаспарян.



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В беседе с Арменом Гаспаряном зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич выразил свои соболезнования в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга.

"Спецслужбы должны разобраться, почему этот теракт произошел именно в день встречи двух президентов, но это лишнее нам напоминание, насколько наши союзнические отношения и безопасность наших народов важнее каких-то хозяйственных споров", — сказал Гайдукевич.

В свою очередь, Армен Гаспарян напомнил и о совпавших во времени протестных явлениях в Минске и Москве, произошедших 25 и 26 марта.

"Совершенно очевидно, есть силы на Западе, которые хотят условно раскачать ситуацию, добиться дестабилизации обстановки и в Минске, и в Москве, и они используют все возможности для этого, а тем более такой шанс — встреча президентов России и Беларуси. Но очевидно, что Союзное государство будет развиваться, и есть хорошие перспективы для этого", — констатировал Гаспарян.

Беседу с общественным деятелем, писателем, историком Арменом Гаспаряном и заместителем председателя ЛДПБ Олегом Гайдукевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.