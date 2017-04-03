Камень розовой огранки Pink Star («Розовая звезда») установил рекорд на торгах аукциона Sotheby’s и стал первым по стоимости бриллиантом в мире. Он стал самым дорогим бриллиантом (и наиболее ценным ювелирным лотом вообще), побив рекорд крупного голубого алмаза «Синева Оппенгеймера», в мае прошлого года проданного на торгах Christie’s за 57,6 миллиона долларов.



Фото AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Алмаз Pink Star весом 59,6 карата является самым крупным в мире бриллиантом в категории безупречно чистых, фантазийных розовых бриллиантов естественной окраски и овальной формы. Такую характеристику камню дали эксперты Геммологического института Америки (GIA). Собственно, «Розовая звезда» стала самым крупным безупречным розовым бриллиантом, когда-либо проходившим его оценку.

Он более чем в два раза превосходит по весу другой знаменитый бриллиант Graff Pink (24,78 карата), который вплоть до сегодняшнего дня считался самым дорогим розовым бриллиантом — на аукционе Sotheby’s в Женеве 2010 года он был продан за 46,2 миллиона долларов.

Интрига последних торгов в Гонконге состояла в том, что Pink Star уже однажды появлялся на аукционе — в ноябре 2010 года камень ушел с молотка за рекордные 83,19 миллиона долларов. Однако позже выяснилось, что покупатель, американский ювелир Исаак Вулф, не имеет возможности расплатиться за приобретенный лот. В итоге камень был возвращен в аукционный дом Sotheby’s.