﻿ Схему хакеров, укравших миллиард долларов, раскрыли по строке с ругательством. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Схему хакеров, укравших миллиард долларов, раскрыли по строке с ругательством

04.04.2017 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исследователи раскрыли необычный способ взлома банкоматов без физического доступа к устройству, хотя хакеры практически не оставили следов. Об этом сообщает ZDnet.


В 2015 году эксперты по безопасности начали расследовать схему, по которой неизвестные преступники за два года украли по всему миру более 800 миллионов долларов, затронув минимум 140 компаний.

Атаки отличались от традиционных методов работы хакеров. В банкоматах специалисты не находили следов вредоносного софта, на самих терминалах также не было никаких признаков взлома. Тем не менее деньги исчезали.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что следы после работы злоумышленников все-таки оставались. В лог-файле на жестком диске одного из терминалов они нашли две фразы на английском, которые не относились к работе устройства. Среди строк кода было написано «catch some money, bitch!» («Лови немного денег, с…») и «dispense success» («Добиться успеха»).

По этим строкам эксперты начали искать образцы вредоносного ПО в публичных хранилищах кода. Они нашли два образца вредоносной программы под названием название ATMitch, загруженных из России и Казахстана, и протестировали их.

Выяснилось, что злоумышленники удаленно узнавали, сколько в банкомате денег, и посылали команду с необходимой суммой. После их сообщник подходил к терминалу, а устройство получало команду на выдачу денег. Затем софт «выключался», не оставляя почти никаких следов.

Та самая строка с ругательством, по мнению аналитиков, появлялась на экране банкомата в момент выдачи денег. Самих злоумышленников вычислить пока не удалось.

Читайте также:

Новый вирус превращает Android-устройства в «кирпичи»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Та самая строка с ругательством, по мнению аналитиков, появлялась на экране банкомата в момент выдачи денег.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: почему взрывы в метро совпали со встречей двух лидеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика