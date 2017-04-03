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Семашко пообещал Беларуси нефтяное благополучие

04.04.2017 16:41 — Разное | БДГ  
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Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь1» сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. 

«Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые прописаны в действующем соглашении, т.е. 24 млн т в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024-го включительно», - сообщил Владимир Семашко.

Как сообщает государственный телеканал, поставки нефти в Беларусь в прежних объемах возобновятся уже с 13 апреля. Кроме того, Беларусь больше не будет обязана поставлять в РФ в год 1 млн тонн переработанных нефтепродуктов, что ранее не раз критиковалось белорусской стороной, как невыгодный пункт совместных соглашений. Отмена обязательных поставок в РФ бензина даст Беларуси возможность дополнительно зарабатывать 150 млн долларов в год. 

Телеканал также сообщает, что российско-белорусский компромисс по газу достигнут на три года, а газ для Беларуси станет дешевле с 2018 года.

Напомним, что ранее российская сторона заявила о том, что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год. Днем ранее президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в этой сфере на 2017, а также 2018-2019 годы. Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. При этом Беларусь вернет «Газпрому» долг за поставленный в страну газ в размере более 700 млн долларов: от выплат и зависит восстановление поставок нефти в Беларусь.

 
 
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Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь1» сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. 

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