Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь1» сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года.

«Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые прописаны в действующем соглашении, т.е. 24 млн т в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024-го включительно», - сообщил Владимир Семашко.

Как сообщает государственный телеканал, поставки нефти в Беларусь в прежних объемах возобновятся уже с 13 апреля. Кроме того, Беларусь больше не будет обязана поставлять в РФ в год 1 млн тонн переработанных нефтепродуктов, что ранее не раз критиковалось белорусской стороной, как невыгодный пункт совместных соглашений. Отмена обязательных поставок в РФ бензина даст Беларуси возможность дополнительно зарабатывать 150 млн долларов в год.

Телеканал также сообщает, что российско-белорусский компромисс по газу достигнут на три года, а газ для Беларуси станет дешевле с 2018 года.