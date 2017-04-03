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Семашко пообещал Беларуси нефтяное благополучие
Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь1» сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года.
«Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые прописаны в действующем соглашении, т.е. 24 млн т в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024-го включительно», - сообщил Владимир Семашко.
Как сообщает государственный телеканал, поставки нефти в Беларусь в прежних объемах возобновятся уже с 13 апреля. Кроме того, Беларусь больше не будет обязана поставлять в РФ в год 1 млн тонн переработанных нефтепродуктов, что ранее не раз критиковалось белорусской стороной, как невыгодный пункт совместных соглашений. Отмена обязательных поставок в РФ бензина даст Беларуси возможность дополнительно зарабатывать 150 млн долларов в год.
Телеканал также сообщает, что российско-белорусский компромисс по газу достигнут на три года, а газ для Беларуси станет дешевле с 2018 года.
Напомним, что ранее российская сторона
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Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь1» сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года.
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