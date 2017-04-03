Несмотря на взрыв в метро, встреча глав государств России и Беларуси, длившаяся около пяти часов, оказалась результативной, не решенных между странами вопросов в газовой сфере не осталось. Стороны достигли соглашения о реструктуризации белорусского долга за газ и договорились о разработке правил по единому рынку газа России и Беларуси к 1 января 2018 года.

Итоги переговоров президентов России и Беларуси ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическими экспертами Павлом Потапейко и Петром Петровским, которые высказались не только о традициях урегулирования российско-белорусских экономических споров, но и о перспективах дальнейшего развития интеграционных процессов.

Эксперты в студии обсудили, есть ли возможность в дальнейшем избежать подобных нефтегазовых, продовольственных и иных экономических недоразумений между двумя странами, и как выработать четкий механизм решения хозяйственных споров.



© Sputnik Михаил Климентьев Переговоры Лукашенко и Путина: единый рынок газа будет

"Крайне важно, что сейчас, наконец-то, были решены основные рабочие моменты в наших отношениях с Россией. Ранее отдельные "эксперты" поспешили раздуть возникшие разногласия до масштаба межгосударственного конфликта, и все это оказалось мыльным пузырем. Необходимо было найти консенсус, потому как мы не готовы полностью идти под одну линию с Москвой, но в то же время не готовы и слишком далеко от нее отклоняться", — отметил Потапейко.

Эксперты прокомментировали и высказывание посла Российской Федерации в Беларуси Александра Сурикова о том, что споры хозяйствующих субъектов должны решаться в суде, а не на уровне глав государств.

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"Я надеюсь, что это будет, но это зависит от силы наднациональных органов наших интеграционных проектов. Чем более сильные наднациональные органы, Евразийская экономическая комиссия либо Постоянный комитет Союзного государства, тем больший они будут иметь авторитет, механизм привлечения к ответственности нарушителей и влиять на выполнение интеграционных решений", — сказал Петровский.

Полную версию беседы с политическими экспертами Павлом Потапейко и Петром Петровским о взрывах в метро Санкт-Петербурга и встрече президентов России и Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.