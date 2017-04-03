Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны пригласила на мероприятия президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Канзас-Сити приглашены лидеры стран, ветераны войны, а также представители других государств, участвовавших в Первой мировой. Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.

Представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну будет замминистра иностранных дел Олег Кравченко.

Какие встречи с новым руководством американской администрации могут пройти у белорусской делегации, какие вопросы могут подниматься во время этих встреч, а также как сможет повлиять этот визит на дальнейшее развитие белорусско-американских отношений, обсудят политологи:

В Минске:

заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА;

политический аналитик Павел ПОТАПЕЙКО.

В Бостоне:

американский политолог, профессор социальной географии Григорий ИОФФЕ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в четверг, 6 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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