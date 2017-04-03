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Видеомост политологов в преддверии визита делегации Беларуси в США
04.04.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны пригласила на мероприятия президента Беларуси Александра Лукашенко.
В Канзас-Сити приглашены лидеры стран, ветераны войны, а также представители других государств, участвовавших в Первой мировой. Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.
Представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну будет замминистра иностранных дел Олег Кравченко.
Какие встречи с новым руководством американской администрации могут пройти у белорусской делегации, какие вопросы могут подниматься во время этих встреч, а также как сможет повлиять этот визит на дальнейшее развитие белорусско-американских отношений, обсудят политологи:
В Минске:
В Бостоне:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в четверг, 6 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 6 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск - Бостон, на котором политологи Беларуси и США поговорят о...
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