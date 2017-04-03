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Трех гомельских блогеров освободили от налога на тунеядство

04.04.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле от уплаты налога на тунеядство освободили трех блогеров. Так, сегодня стало известно, что не придется платить сбор на финансирование госрасходов за 2015 год гомельскому блогеру Максиму Филиповичу. Такое решение приняла комиссия горисполкома, сообщает БелаПАН.

Соответствующее письмо за подписью председателя комиссии, главы горисполкома Петра Кириченко, получила жена блогера. Письмо опубликовал на своей странице в соцсеци «Фейсбук» правозащитник Леонид Судаленко. Причина освобождения от сбора в нем не указывается.

Максим Филипович, который получил «письмо счастья», снимал видео о том, как ведет переписку с налоговиками.

Ранее БелаПАН стало известно, что от уплаты сбора освобождены два других видеоблогера — Дмитрий Сабуров и Артем Шапоров. Все трое участвовали в «Марше нетунеядцев» и были наказаны административными арестами.

 
Теги: Гомель
 
 
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Причина освобождения от сбора за неучастие в финансировании госрасходов не называется.

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