Голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд и шесть хоккеистов из команд-финалистов Кубка президента вызваны в тренировочный лагерь сборной Беларуси, который открылся 29 марта под руководством Дэйва Льюиса.



Лучший бомбардир Кубка президента Павел Боярчук. Фото: Игорь Попеня, belarushockey.com

Новоиспеченный чемпион Беларуси гродненский «Неман» командировал в национальную дружину самого надежного вратаря плей-офф Виталия Труса (96% отраженных бросков), лучшего бомбардира Кубка президента Павла Боярчука, набравшего 16 (11+5) очков в 12 поединках, а также нападающего Михаила Стефановича, заработавшего в 12 играх Кубка президента 11 (8+3) баллов.

Вице-чемпион страны минская «Юность» снарядила в сборную Беларуси нападающих Максима Парфеевца, Александра Когалева и Андрея Белевича.

Максим Парфеевец с 14 (4+10) очками в 13 играх плей-офф стал самым результативным среди белорусских игроков в «Юности». Александр Когалев в ходе сезона отличался самоотверженностью и боевитостью, возвращался на лед после неоднократных попаданий шайбы в лицо, а также стал автором самой красивой шайбы в Лиге чемпионов. Андрей Белевич был лидером молодежной сборной, которая в декабре 2016 года вернулась в элитный дивизион чемпионата мира и назван лучшим нападающим того турнира.

Кроме того, накануне к сборной Беларуси присоединился голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд, вернувшийся с побывки в Канаде и уже приступивший к тренировкам.

Видео: hcdinamoby

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— Очень рад вернуться к работе с Яри Каарелой, у нас отлично получается находить общий язык. Сейчас наша задача выйти на тот уровень, который был у меня перед повреждением в сентябрьском матче олимпийской квалификации, — рассказал Лаланд в интервью пресс-службе минского «Динамо».

Во время подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси проведет четыре домашних матча Евровызова — 14 и 15 апреля с командой Германии в Жлобине и Бобруйске, 21 и 22 апреля — со Швецией в Гродно.

А начнется спарринговая программа уже 7 и 8 апреля, когда белорусы сыграют в гостях со сборной Латвии в Даугавпилсе.

На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.