|
Кевин Лаланд и 6 финалистов Кубка президента вызваны кэмп сборной Беларуси по хоккею
Голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд и шесть хоккеистов из команд-финалистов Кубка президента вызваны в тренировочный лагерь сборной Беларуси, который
Новоиспеченный чемпион Беларуси гродненский «Неман» командировал в национальную дружину самого надежного вратаря плей-офф Виталия Труса (96% отраженных бросков), лучшего бомбардира Кубка президента Павла Боярчука, набравшего 16 (11+5) очков в 12 поединках, а также нападающего Михаила Стефановича, заработавшего в 12 играх Кубка президента 11 (8+3) баллов.
Вице-чемпион страны минская «Юность» снарядила в сборную Беларуси нападающих Максима Парфеевца, Александра Когалева и Андрея Белевича.
Максим Парфеевец с 14 (4+10) очками в 13 играх плей-офф стал самым результативным среди белорусских игроков в «Юности». Александр Когалев в ходе сезона отличался самоотверженностью и боевитостью, возвращался на лед после неоднократных попаданий шайбы в лицо, а также стал автором
Кроме того, накануне к сборной Беларуси присоединился голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд, вернувшийся с побывки в Канаде и уже приступивший к тренировкам.
Видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
— Очень рад вернуться к работе с Яри Каарелой, у нас отлично получается находить общий язык. Сейчас наша задача выйти на тот уровень, который был у меня перед повреждением в сентябрьском матче олимпийской квалификации, — рассказал Лаланд в интервью
Во время подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси проведет четыре домашних матча Евровызова — 14 и 15 апреля с командой Германии в Жлобине и Бобруйске, 21 и 22 апреля — со Швецией в Гродно.
А начнется спарринговая программа уже 7 и 8 апреля, когда белорусы сыграют в гостях со сборной Латвии в Даугавпилсе.
На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.
В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер минского "Динамо" Кевин Лаланд и шесть хоккеистов из команд-финалистов Кубка президента вызваны в тренировочный лагерь сборной Беларуси, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии