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Черный день на синей ветке: Питер, мы с тобой
04.04.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Следователи проверяют различные версии, в том числе о террористе-смертнике. По всей России усилены меры безопасности, лидеры государств мира выражают соболезнования России, а жители российских городов организуют акции памяти и поддержки петербуржцев.
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