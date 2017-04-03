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Черный день на синей ветке: Питер, мы с тобой

04.04.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Следователи проверяют различные версии, в том числе о террористе-смертнике. По всей России усилены меры безопасности, лидеры государств мира выражают соболезнования России, а жители российских городов организуют акции памяти и поддержки петербуржцев.

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