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Машинист взорванного в Питере поезда - о первых минутах после теракта

04.04.2017 16:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Я действовал согласно инструкции… В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было", — рассказал Каверин.

Он отметил, что после того, как услышал хлопок и увидел дым, сообщил о ситуации диспетчеру, после чего по связи "пассажир-машинист" начали поступать сообщения о взрыве. Каверин рассказал, что согласно инструкции он должен был вывести состав на станцию, что он и сделал.

Машинист взорванного в Питере поезда - о первых минутах после теракта
© Sputnik Валерий Мельников
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По словам машиниста, его коллеги из резервной смены вышли для того, чтобы помочь пассажирам, в составе были открыты двери.

"В течение минуты была сумятица, потом инструкторы пошли выяснять дальше по составу. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", — отметил Каверин, проработавший в метрополитене 15 лет.

Накануне около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и 49 получили ранения. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Личность подозреваемого установлена.

 
 
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Сотрудник петербургского метро Александр Каверин, управлявший взорванным составом, рассказал журналистам о своих действиях в момент теракта. Смотрите на видео,...

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