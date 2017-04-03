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Машинист взорванного в Питере поезда - о первых минутах после теракта
04.04.2017 16:59 — Разное | Sputnik Беларусь
"Я действовал согласно инструкции… В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было", — рассказал Каверин.
Он отметил, что после того, как услышал хлопок и увидел дым, сообщил о ситуации диспетчеру, после чего по связи "пассажир-машинист" начали поступать сообщения о взрыве. Каверин рассказал, что согласно инструкции он должен был вывести состав на станцию, что он и сделал.
© Sputnik Валерий Мельников
По словам машиниста, его коллеги из резервной смены вышли для того, чтобы помочь пассажирам, в составе были открыты двери.
"В течение минуты была сумятица, потом инструкторы пошли выяснять дальше по составу. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", — отметил Каверин, проработавший в метрополитене 15 лет.
Накануне около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро
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Сотрудник петербургского метро Александр Каверин, управлявший взорванным составом, рассказал журналистам о своих действиях в момент теракта. Смотрите на видео,...
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