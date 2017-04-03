|
Таксист, который в центре Бреста насмерть сбил 28-летнего парня, получил 3 года колонии-поселения
27-летнего таксиста признали виновным в
ДТП произошло 16 ноября прошлого года, около 22.40. Водитель Toyota ехал по улице Гоголя в крайней левой полосе со скоростью 60 км/ч. Напротив дома № 68 он сбил 28-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход умер на месте.
«23 марта суд Ленинского района Бреста признал водителя такси виновным по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.
Его также на пять лет лишили прав и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.
В суде водитель такси своей вины не признал. Он настаивал, что не смог вовремя остановить авто, так как пешеход вышел на проезжую часть внезапно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также его на пять лет лишили прав и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии