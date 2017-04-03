﻿ Таксист, который в центре Бреста насмерть сбил 28-летнего парня, получил 3 года колонии-поселения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таксист, который в центре Бреста насмерть сбил 28-летнего парня, получил 3 года колонии-поселения

04.04.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27-летнего таксиста признали виновным в смертельном ДТП на улице Гоголя, в котором погиб пешеход.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

ДТП произошло 16 ноября прошлого года, около 22.40. Водитель Toyota ехал по улице Гоголя в крайней левой полосе со скоростью 60 км/ч. Напротив дома № 68 он сбил 28-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход умер на месте.

«23 марта суд Ленинского района Бреста признал водителя такси виновным по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.

Его также на пять лет лишили прав и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

В суде водитель такси своей вины не признал. Он настаивал, что не смог вовремя остановить авто, так как пешеход вышел на проезжую часть внезапно.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также его на пять лет лишили прав и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прошли испытания новой белорусской бронемашины «Кайман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика