27-летнего таксиста признали виновным в смертельном ДТП на улице Гоголя , в котором погиб пешеход.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

ДТП произошло 16 ноября прошлого года, около 22.40. Водитель Toyota ехал по улице Гоголя в крайней левой полосе со скоростью 60 км/ч. Напротив дома № 68 он сбил 28-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход умер на месте.

«23 марта суд Ленинского района Бреста признал водителя такси виновным по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.

Его также на пять лет лишили прав и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

В суде водитель такси своей вины не признал. Он настаивал, что не смог вовремя остановить авто, так как пешеход вышел на проезжую часть внезапно.