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Прошли испытания новой белорусской бронемашины «Кайман»

04.04.2017 16:49 — Разное | Ежедневник  
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Прошли испытания новой белорусской бронемашины «Кайман»

Военная машина разработана 140 ремонтным заводом. Она предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях и проведении милицейских операций.

Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) "Кайман" проходит госиспытания, сообщает Государственный военно-промышленный комитет.

На военном полигоне под Брестом были проведены проверки и испытания машины на плаву, в том числе на максимальную скорость и возможности преодоления водной преграды без предварительной подготовки. Броневик проверили на ремонтопригодность и работоспособность в течение суточного пробега, обстрел из различных видов стрелкового вооружения.   Особое внимание было уделено проверке боевой живучести машины и экипажа.

На полигоне бронемашину сначала обстреляли из пулемета Калашникова  и противопехотного  гранатометного комплекса АГС, а затем из снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм снайперским патроном СН со стальным сердечником.  "Кайман" выдержал огневой удар и продемонстрировал хорошие показатели по всем параметрам.

Для перемещения по дорогам общего пользования "Кайман" оборудован световой сигнализацией, видеокамерой заднего вида, дополнительными приборами освещения. Также предусмотрена возможность установки бортовой информационно-управляющей системы, которая расширяет возможности по контролю работы агрегатов машины, повышает функциональные и эргономические характеристики рабочих мест экипажа, имеет встроенную систему навигации.

 
Теги: Брест
 
 
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Военная машина разработана 140 ремонтным заводом. Она предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях и проведении милицейских операций.

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