

фото: Today Online

Россия будет поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти каждый год. С Беларуси при этом снимается обязательство поставлять определенные объемы переработанной нефти в Россию.

24 млн тонн нефти – такие объемы будут поставляться с нынешнего года и до 2024 года включительно. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Семашко в эфире телеканала « Беларусь 1 ».

«При этом до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну, а 6 млн тонн будут перетаможиваться — такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь», — сказал Василий Семашко.

Он также сообщил, что с Беларуси снято обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год. Это позволит нашей стране зарабатывать дополнительно 150 млн долларов в год.

В свою очередь вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что восстановление поставок нефти начнется «уже более или менее синхронно» с выплатой Беларусью задолженности за газ в размере 726 млн долларов. Он также добавил, что «Газпром» предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год.

Эксперты уже подсчитали общий экономический эффект от достигнутых договоренностей по нефти и газу. В ближайшие три года он оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Проблемные вопросы, существующие между Беларусью и Россией, обсуждались 3 апреля на встрече президентов двух стран сначала в формате один на один, затем — с участием представителей делегаций.

Как заявили по итогам встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин, «между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».