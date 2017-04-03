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Британская рок-группа Smokie с концертом выступит в Минске
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В конце 1970-х их шлягеры группы «Smokie» звучали на каждой дискотеке. Более 20-ти хитов группы занимали первые места в чартах радиостанций всего мира: «I'll Meet You In Midnight», «Needless and Pins», «Mexican Girl», «Oh Carol», «What Can I Do» известны уже не одному поколению меломанов.
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Все возрасты покорны Smokie. Зрители на концертах группы танцуют и плачут: молодежь — от волнения и удивления, что такой звук и такое исполнение возможны, люди постарше — от того, что дружно впадают в ностальгию по своей молодости, когда деревья были большими, а рок должен был спасти мир.
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Концерт запланирован на 20 ноября в большом зале Дворца Республики.
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