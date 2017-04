Встреча с группой Smokie (те самые британцы, кумиры трех поколений) пройдет этой осенью в Минске. Концерт запланирован на 20 ноября в большом зале Дворца Республики.





В конце 1970-х их шлягеры группы «Smokie» звучали на каждой дискотеке. Более 20-ти хитов группы занимали первые места в чартах радиостанций всего мира: «I'll Meet You In Midnight», «Needless and Pins», «Mexican Girl», «Oh Carol», «What Can I Do» известны уже не одному поколению меломанов.

Все возрасты покорны Smokie. Зрители на концертах группы танцуют и плачут: молодежь — от волнения и удивления, что такой звук и такое исполнение возможны, люди постарше — от того, что дружно впадают в ностальгию по своей молодости, когда деревья были большими, а рок должен был спасти мир.

Стоимость билетов: от 30 руб. до 90 руб. Дополнительная информация по телефону (017) 2 299 166, касса (017) 2299039. Купить билет