Пользователи «ВКонтакте» заметили, что на главную страницу видеозаписей в соцсети (кнопка «Мои видеозаписи») попала прямая трансляция для взрослых. Об этом сообщает сайт Rusbase .



Изображение: rb.ru

По данным издания, видеть трансляцию могли только пользователи в Москве. Ролик занимал основное место в разделе онлайн-эфиров с 12.50 до 13.10. После он исчез, а его место заняло видео, посвященное акции памяти в Санкт-Петербурге.

Во «ВКонтакте» объяснили, что подобная трансляция в разделе LIVE — единичный случай. Раздел показывает видео через фильтры по возрасту — несовершеннолетние эфир не увидели.

«В этом разделе автоматическая выдача, где есть и модерация и фильтры по возрасту работают. То, что данная трансляция попала туда — похоже на единичный случай. Посмотрим, как оно пробралось на витрину и усовершенствуем фильтры», — прокомментировал представитель «ВКонтакте» Евгений Красников.