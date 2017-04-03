МИНСК, 4 апр — Sputnik. Известный литовский дизайнер платьев Ана Савицка рассказала в интервью Sputnik Литва, что будет модно в следующем сезоне.

Наступила теплая пора года, изменилась погода, а значит, пора менять и гардероб. По мнению амбициозной девушки из Вильнюса, современным женщинам стоит обратить внимание на вещи светлых оттенков.

"В моей новой коллекции очень много белых вещей. Я уже давно заметила, что этот цвет настраивает человека на позитивный лад, вдохновляет. Во всем должна быть легкость, полет, фантазия", — отмечает молодой дизайнер. Также она считает, что одежда, которую выбрал и носит человек, отражает его чувства и создает настроение.

Кроме того, дизайнер советует представительницам прекрасного пола чаще носить платья. Именно оно, по мнению собеседницы агентства, является наиболее универсальной и самостоятельной вещью в гардеробе. Ведь к платью не нужно искать дополнения.

"И пусть обижаются феминистки и сексисты, но я считаю, что на платьях стоит вся высокая мода, а женщина чувствует себя особенно только в платье, а не в джинсах или брюках", — призналась Савицка.

Дизайнер пожелала каждому носить те вещи, в которых можно чувствовать себя не просто одетым, но и самим собой. Одежда может раскрыть личность с самой лучшей стороны, считает модельер.

Полное интервью c дизайнером читайте на сайте Sputnik Литва>>