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Литовский дизайнер о том, что будет модно в новом сезоне
04.04.2017 18:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Известный литовский дизайнер платьев Ана Савицка рассказала в интервью Sputnik Литва, что будет модно в следующем сезоне.
Наступила теплая пора года, изменилась погода, а значит, пора менять и гардероб. По мнению амбициозной девушки из Вильнюса, современным женщинам стоит обратить внимание на вещи светлых оттенков.
"В моей новой коллекции очень много белых вещей. Я уже давно заметила, что этот цвет настраивает человека на позитивный лад, вдохновляет. Во всем должна быть легкость, полет, фантазия", — отмечает молодой дизайнер. Также она считает, что одежда, которую выбрал и носит человек, отражает его чувства и создает настроение.
Кроме того, дизайнер советует представительницам прекрасного пола чаще носить платья. Именно оно, по мнению собеседницы агентства, является наиболее универсальной и самостоятельной вещью в гардеробе. Ведь к платью не нужно искать дополнения.
"И пусть обижаются феминистки и сексисты, но я считаю, что на платьях стоит вся высокая мода, а женщина чувствует себя особенно только в платье, а не в джинсах или брюках", — призналась Савицка.
Дизайнер пожелала каждому носить те вещи, в которых можно чувствовать себя не просто одетым, но и самим собой. Одежда может раскрыть личность с самой лучшей стороны, считает модельер.
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Ана Савицка советует женщинам выбирать пастельные тона, носить белые вещи и настраиваться на позитивный лад.
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