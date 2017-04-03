Полсотни членов могилевского товарищества собственников «Наш Спутник» считают, что застройщик — коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством города Могилева» (УКС) — незаконно присвоил около 25,5 тыс. рублей дольщиков.



Фото: photo.bymedia.net

Товарищество «Наш Спутник» объединяет дольщиков многоквартирного дома № 28, фактический адрес которого — улица Якубовского, 62 в микрорайоне Спутник.

В начале марта около пятидесяти из них обратились к генеральному прокурору Александру Конюку, главе Администрации президента Наталье Кочановой и главному инспектору по Могилевской области Геннадию Лавренкову с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям УКСа. В обращении дольщики указывают, что при строительстве их дома было недостроено 25,44 кв. м, которые тем не менее оплачены ими из среднего расчета тысяча рублей за квадратный метр.

— За недостроенные квадраты людям должны возвращаться деньги, если в проекте происходит удешевление, — заявил БелаПАН председатель товарищества дольщиков Станислав Труханенко, отметив, что этого возврата не происходит.

По словам Труханенко, несмотря на закрепленную в договоре строительства обязанность застройщика согласовывать изменения с дольщиками, ничего подобного не делается.

— По факту никто не согласовывает, и все работы, которые могут повлиять на удешевление, идут произвольно без согласия дольщиков, — заявил председатель. Он отметил, что УКС отказался регистрировать предложенное дольщиками дополнительное соглашение к договору.

Как сказал Труханенко, в доме до сих пор отсутствует электричество, хотя официально он введен в эксплуатацию еще 31 января.

— Дом ввели с массой нарушений и отсутствием всей необходимой документации для ввода. Комиссия, ответственная за данный ввод, на это почему-то закрыла глаза, — отметил председатель товарищества. По его словам, все необходимые документы для регистрации жилья застройщик выдал дольщикам лишь 9 марта, тем самым нарушив установленные законом сроки этой процедуры.

Кроме того, председатель продемонстрировал два акта приемки дома с одинаковым номером и подписанные одной и той же комиссией, однако с различным перечнем запланированных работ.

— Застройщиком был переделан акт ввода дома в эксплуатацию задним числом от 31.01.2017 г. для сокрытия своего самоуправства. Т.е. застройщик осуществил подлог документов. Первоначальный экземпляр и переделанный у меня в наличии и будет предъявлен по факту проверки, — говорится в сообщении Труханенко, направленном уже в КГК.

— Есть органы, которые разберутся, если такие факты были, — заявил БелаПАН начальник отдела строительства Могилевского горисполкома Владимир Дударев, чья подпись фигурирует в обоих актах приемки. В свою очередь директор КУДП «Управление капитальным строительством города Могилева» Андрей Москалев отказался от комментариев.

В настоящее время прокуратура Могилева направила в Ленинский РОВД обращение граждан для проверки информации.