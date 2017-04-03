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Освобождение в Лосвидо: совместные учения России и Беларуси

04.04.2017 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси прошли на полигоне Лосвидо под Витебском. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры совместных действий по блокированию и уничтожению незаконного бандформирования.

Совместные учения десантников России и Беларуси проходят в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений, которые проводятся в три этапа, военнослужащие двух стран отработают совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, которая постоянно меняется, а также при применении противником всех средств поражения. Накануне в рамках учений впервые было осуществлено десантирование смешанных групп военнослужащих двух стран.

 
Теги: Витебск
 
 
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Под прикрытием бронетехники, поддержки огнем подразделения специальных вооруженных сил зачистили населенный пункт от вооруженных бандформирований.

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