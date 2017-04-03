Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси прошли на полигоне Лосвидо под Витебском. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры совместных действий по блокированию и уничтожению незаконного бандформирования.

Совместные учения десантников России и Беларуси проходят в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений, которые проводятся в три этапа, военнослужащие двух стран отработают совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, которая постоянно меняется, а также при применении противником всех средств поражения. Накануне в рамках учений впервые было осуществлено десантирование смешанных групп военнослужащих двух стран .