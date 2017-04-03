﻿ От 300 рублей до 4,7 тысячи. Какие зарплаты предлагали безработным на ярмарке вакансий в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От 300 рублей до 4,7 тысячи. Какие зарплаты предлагали безработным на ярмарке вакансий в Минске

04.04.2017 18:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для скорейшего трудоустройства безработных минские службы занятости регулярно проводят мини-ярмарки вакансий. Если раньше устраивали одну общегородскую ярмарку, то сейчас — в каждом районе. FINANCE.TUT.BY посетил одну из таких мини-ярмарок в Центральном районе столицы, где безработным предлагали места такие компании, как «Белавиа», «Милавица», velcom.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Программист — в универмаг, продавец — в velcom

В небольшом холле гостиницы «Беларусь» толпятся студенты, чиновники и коммунальные работники в ярко-оранжевых куртках, которые пришли поучаствовать в конкурсе «Это наше ЖКХ!». Единичные безработные ходят от стола к столу, за которыми сидят представители компаний и рассказывают о своих вакансиях.

Сегодня в ярмарке приняли участие 25 организаций, среди которых были крупные компании республиканского и городского масштаба: «Атлант», «Милавица», velcom, «Минскхлебпром», «Белтелеком», «Белавиа», универмаги ГУМ, «На Немиге», магазины «Соседи» и другие.

— Я ищу работу разнорабочим, но тут ничего такого нет. Нужны электрики, инженеры и люди со специальным образованием. Работу я пытаюсь найти уже несколько месяцев, — рассказывает минчанин Вадим. — Раньше я работал монтировщиком сцены в разных минских театрах, но сейчас работы по специальности уже не найти. Даже не знаю почему — такого еще никогда не было. Так что теперь пытаюсь найти хоть какую работу, где не нужна никакая специальность.

— В гостиницу «Виктория» мужчин готовы брать уборщиками. Можно разве что туда попробовать пойти, — подходит к Вадиму его жена, которая пришла вместе с ним на ярмарку.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

На ярмарке немного вакансий, на которые берут без специального образования. К примеру, магазины «Соседи» ищут уборщиц на зарплату 380 рублей. Главное условие, как говорит специалист по работе с персоналом Ольга, — отсутствие вредных привычек и наличие санкнижки. Эта торговая сеть также ищет продавцов с зарплатой от 500 рублей, но на эту должность требуется опыт работы в торговле или профильное образование.

Velcom готов брать людей без профильного образования на должности специалистов по работе с клиентами в колл-центр и продавцов-консультантов в свои салоны.

— После объединения с интернет-провайдером «Атлант Телеком» у нас появились новые вакансии специалистов по продаже интернет-услуг. Работа на условиях частичной занятости по договорам подряда. Вакансия подходит студентам, ведь работать надо во второй половине дня по три-четыре часа. Зарплата — около 650 рублей, — говорит специалист по вопросам подбора персонала Галина Богославец.

Главное требование к кандидатам — «желание работать». Всему остальному, как говорят в компании, готовы научить.

«Милавица» из-за «роста производства» набирает 50 швей. Зарплата — от 700 рублей. «А наши „передовики“ получают и по 1000 рублей», — говорят представители компании.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Самые высокие зарплаты среди всех организаций, участвующих в ярмарке, — у «Белавиа», которая здесь ищет четырех пилотов. Новичок в компании зарабатывает 2,5 тысячи долларов, а пилот со стажем — 5 тысяч. Однако у стенда авиакомпании пусто — специалистов с таким образованием и опытом не нашлось.

— Понимаю, что на ярмарке вакансий тяжело найти таких специалистов. Однако мы решили поучаствовать — мало ли повезет. Компания растет, открываются новые направления, поэтому мы ищем новых людей, — поясняют представители компании. — Понятно, что прямо здесь мы не сможем взять человека на должность пилота — придется пройти кастинг.

Минские универмаги ГУМ и «На Немиге» ищут работников не из сферы торговли. ГУМ — двух поваров для своей столовой с зарплатами в 309−340 рублей, а ТД «На Немиге» — инженера-программиста со знанием «1С» восьмой версии. Обещают зарплату в 1000 рублей.

— Такого специалиста нелегко найти, потому что программисты привыкли трудиться по более-менее свободному графику. А у нас такая специфика, что работать приходится строго с 8 до 5 часов, — говорит представитель универмага.

Две организации — «Белгипролес» и «Стройтрест № 4» — предлагают работу в строительстве. «Белгипролес» ищет двух конструкторов. В первой компании предлагают зарплату в 700 рублей, а во второй — 500 рублей.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

«Стройтрест № 4» набирает с десяток специалистов: дорожных рабочих, каменщиков, маляров и «опытного прораба».

— На сезонные работы берем разве что дорожных рабочих, но у них впоследствии есть шанс остаться на предприятии, — говорят в стройтресте. — Наши ребята получают от 500 рублей, но в сезон можно и 1000 заработать.

Завод «Атлант» также набирает 100 человек на сезонные работы. Зарплаты — от 500 рублей в зависимости от сложности работы.

— На лето мы набираем сборщиков бытовой техники. Это временные работы, но если у человека все получится и в конце лета будут вакансии, мы можем взять его на постоянную работу. В прошлом году, например, в конце лета из 100 человек мы оставили у себя 90, — рассказывает представитель завода «Атлант».

«Задерживаться на работе по вечерам — это не для меня»

— Про ярмарку вакансий я узнала случайно сегодня утром, решила зайти. Я не ищу какую-то конкретную работу — главное, чтобы меня устраивал график. Хочу вечера вместе с семьей проводить, а многие компании предлагают такие условия, что надо задерживаться по вечерам или работать по выходным. Это не для меня, — рассказывает минчанка Светлана.

Девушка окончила БГУТ, но по специальности не работала. Прежде она трудилась специалистом по продажам, а также менеджером и дизайнером.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— Где-то были сокращения, и меня уволили, откуда-то я сама ушла, потому что меня не устраивало, как себя ведет работодатель. В частных компаниях часто не ценят работников, поэтому я пришла сюда, чтобы попробовать найти работу в государственной организации, — поясняет Светлана.

Другая безработная Светлана ищет работу бухгалтером — уже полгода она нигде не трудоустроена. Но найти работу на ярмарке женщине не удалось: вакансию бухгалтера никто не предлагал.

— Думаю, проблема больше во мне, чем в нехватке мест. Я не владею «1С», а сейчас практически все организации работают в этой системе, — рассказывает Светлана.

27-летний Александр выпустился из университета экономистом. Правда, с тех пор «нигде толком не работал»:

— Перебивался подработками на стройках и грузчиком. А сейчас с подработками стало туго, поэтому решил найти постоянную работу. Хочется чего-нибудь по специальности, однако даже не знаю, смогу ли я сейчас работать экономистом: с университета прошло пять лет.

«Как заставить человека работать, если он сам не хочет»

— В свете требований, поставленных президентом, активно создаются рабочие места. Если сегодня у предприятия есть минимальная возможность пополнить штат или трудоустроить людей на временные сезонные работы, например, как это делает «Зеленстрой», они эти рабочие места создают, — говорит глава администрации Центрального района Игорь Бузовский.

За март количество вакансий в районе, по словам Бузовского, выросло на треть — с 620 до 980. Большая часть из них — по рабочим специальностям.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— Людям надо соизмерять свои запросы по зарплатам с возможностями предприятий. Часто ко мне приходят и называют такие суммы, что, кажется, мне надо уволить половину своих подчиненных, потому что в администрации люди работают за меньшие деньги, — рассказывает глава района. — Президент сказал, что надо помочь найти работу, но если человек сам не хочет работать, как мы ему поможем? Мы широко проинформировали про эту ярмарку вакансий: разослали пресс-релизы, дали объявление в соцсетях. Посмотрим, сколько людей придет и воспользуется такой возможностью. Здесь вопрос уже в их инициативе и стремлении найти работу.

Читайте также
«Хочу зарабатывать, мне жить не на что». Как белорусы трудятся на временных работах
«А что, маляр не может быть пастухом?» Как работают комиссии по трудоустройству
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посетил одну из таких мини-ярмарок в Центральном районе столицы, где безработным предлагали места такие компании, как "Белавиа", "Милавица", velcom.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Литовский дизайнер о том, что будет модно в новом сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика