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От 300 рублей до 4,7 тысячи. Какие зарплаты предлагали безработным на ярмарке вакансий в Минске
Для скорейшего трудоустройства безработных минские службы занятости регулярно проводят
Программист — в универмаг, продавец — в velcom
В небольшом холле гостиницы «Беларусь» толпятся студенты, чиновники и коммунальные работники в ярко-оранжевых куртках, которые пришли поучаствовать в конкурсе «Это наше ЖКХ!». Единичные безработные ходят от стола к столу, за которыми сидят представители компаний и рассказывают о своих вакансиях.
— Я ищу работу разнорабочим, но тут ничего такого нет. Нужны электрики, инженеры и люди со специальным образованием. Работу я пытаюсь найти уже несколько месяцев, — рассказывает минчанин Вадим. — Раньше я работал монтировщиком сцены в разных минских театрах, но сейчас работы по специальности уже не найти. Даже не знаю почему — такого еще никогда не было. Так что теперь пытаюсь найти хоть какую работу, где не нужна никакая специальность.
— В гостиницу «Виктория» мужчин готовы брать уборщиками. Можно разве что туда попробовать пойти, — подходит к Вадиму его жена, которая пришла вместе с ним на ярмарку.
На ярмарке немного вакансий, на которые берут без специального образования. К примеру, магазины «Соседи» ищут уборщиц на зарплату 380 рублей. Главное условие, как говорит специалист по работе с персоналом Ольга, — отсутствие вредных привычек и наличие санкнижки. Эта торговая сеть также ищет продавцов с зарплатой от 500 рублей, но на эту должность требуется опыт работы в торговле или профильное образование.
Velcom готов брать людей без профильного образования на должности специалистов по работе с клиентами в колл-центр и продавцов-консультантов в свои салоны.
— После
Главное требование к кандидатам — «желание работать». Всему остальному, как говорят в компании, готовы научить.
«Милавица» из-за «роста производства» набирает 50 швей. Зарплата — от 700 рублей. «А наши „передовики“ получают и по 1000 рублей», — говорят представители компании.
Самые
— Понимаю, что на ярмарке вакансий тяжело найти таких специалистов. Однако мы решили поучаствовать — мало ли повезет. Компания растет, открываются новые направления, поэтому мы ищем новых людей, — поясняют представители компании. — Понятно, что прямо здесь мы не сможем взять человека на должность пилота — придется пройти
Минские универмаги ГУМ и «На Немиге» ищут работников не из сферы торговли. ГУМ — двух поваров для своей столовой с зарплатами в 309−340 рублей, а ТД «На Немиге» — инженера-программиста со знанием «1С» восьмой версии. Обещают зарплату в 1000 рублей.
— Такого специалиста нелегко найти, потому что программисты привыкли трудиться по более-менее свободному графику. А у нас такая специфика, что работать приходится строго с 8 до 5 часов, — говорит представитель универмага.
Две организации — «Белгипролес» и «Стройтрест № 4» — предлагают работу в строительстве. «Белгипролес» ищет двух конструкторов. В первой компании предлагают зарплату в 700 рублей, а во второй — 500 рублей.
«Стройтрест № 4» набирает с десяток специалистов: дорожных рабочих, каменщиков, маляров и «опытного прораба».
— На сезонные работы берем разве что дорожных рабочих, но у них впоследствии есть шанс остаться на предприятии, — говорят в стройтресте. — Наши ребята получают от 500 рублей, но в сезон можно и 1000 заработать.
Завод «Атлант» также набирает 100 человек на сезонные работы. Зарплаты — от 500 рублей в зависимости от сложности работы.
— На лето мы набираем сборщиков бытовой техники. Это временные работы, но если у человека все получится и в конце лета будут вакансии, мы можем взять его на постоянную работу. В прошлом году, например, в конце лета из 100 человек мы оставили у себя 90, — рассказывает представитель завода «Атлант».
«Задерживаться на работе по вечерам — это не для меня»
— Про ярмарку вакансий я узнала случайно сегодня утром, решила зайти. Я не ищу какую-то конкретную работу — главное, чтобы меня устраивал график. Хочу вечера вместе с семьей проводить, а многие компании предлагают такие условия, что надо задерживаться по вечерам или работать по выходным. Это не для меня, — рассказывает минчанка Светлана.
Девушка окончила БГУТ, но по специальности не работала. Прежде она трудилась специалистом по продажам, а также менеджером и дизайнером.
— Где-то были сокращения, и меня уволили, откуда-то я сама ушла, потому что меня не устраивало, как себя ведет работодатель. В частных компаниях часто не ценят работников, поэтому я пришла сюда, чтобы попробовать найти работу в государственной организации, — поясняет Светлана.
Другая безработная Светлана ищет работу бухгалтером — уже полгода она нигде не трудоустроена. Но найти работу на ярмарке женщине не удалось: вакансию бухгалтера никто не предлагал.
— Думаю, проблема больше во мне, чем в нехватке мест. Я не владею «1С», а сейчас практически все организации работают в этой системе, — рассказывает Светлана.
27-летний Александр выпустился из университета экономистом. Правда, с тех пор «нигде толком не работал»:
— Перебивался подработками на стройках и грузчиком. А сейчас с подработками стало туго, поэтому решил найти постоянную работу. Хочется чего-нибудь по специальности, однако даже не знаю, смогу ли я сейчас работать экономистом: с университета прошло пять лет.
«Как заставить человека работать, если он сам не хочет»
— В свете
За март количество вакансий в районе, по словам Бузовского, выросло на треть — с 620 до 980. Большая часть из них — по рабочим специальностям.
— Людям надо соизмерять свои запросы по зарплатам с возможностями предприятий. Часто ко мне приходят и называют такие суммы, что, кажется, мне надо уволить половину своих подчиненных, потому что в администрации люди работают за меньшие деньги, — рассказывает глава района. — Президент сказал, что надо помочь найти работу, но если человек сам не хочет работать, как мы ему поможем? Мы широко проинформировали про эту ярмарку вакансий: разослали пресс-релизы, дали объявление в соцсетях. Посмотрим, сколько людей придет и воспользуется такой возможностью. Здесь вопрос уже в их инициативе и стремлении найти работу.
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FINANCE.TUT.BY посетил одну из таких мини-ярмарок в Центральном районе столицы, где безработным предлагали места такие компании, как "Белавиа", "Милавица", velcom.
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