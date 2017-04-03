Для скорейшего трудоустройства безработных минские службы занятости регулярно проводят мини-ярмарки вакансий . Если раньше устраивали одну общегородскую ярмарку, то сейчас — в каждом районе. FINANCE.TUT.BY посетил одну из таких мини-ярмарок в Центральном районе столицы, где безработным предлагали места такие компании, как «Белавиа», «Милавица», velcom.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Программист — в универмаг, продавец — в velcom

В небольшом холле гостиницы «Беларусь» толпятся студенты, чиновники и коммунальные работники в ярко-оранжевых куртках, которые пришли поучаствовать в конкурсе «Это наше ЖКХ!». Единичные безработные ходят от стола к столу, за которыми сидят представители компаний и рассказывают о своих вакансиях.

Сегодня в ярмарке приняли участие 25 организаций, среди которых были крупные компании республиканского и городского масштаба: «Атлант», «Милавица», velcom, «Минскхлебпром», «Белтелеком», «Белавиа», универмаги ГУМ, «На Немиге», магазины «Соседи» и другие.

— Я ищу работу разнорабочим, но тут ничего такого нет. Нужны электрики, инженеры и люди со специальным образованием. Работу я пытаюсь найти уже несколько месяцев, — рассказывает минчанин Вадим. — Раньше я работал монтировщиком сцены в разных минских театрах, но сейчас работы по специальности уже не найти. Даже не знаю почему — такого еще никогда не было. Так что теперь пытаюсь найти хоть какую работу, где не нужна никакая специальность.

— В гостиницу «Виктория» мужчин готовы брать уборщиками. Можно разве что туда попробовать пойти, — подходит к Вадиму его жена, которая пришла вместе с ним на ярмарку.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

На ярмарке немного вакансий, на которые берут без специального образования. К примеру, магазины «Соседи» ищут уборщиц на зарплату 380 рублей. Главное условие, как говорит специалист по работе с персоналом Ольга, — отсутствие вредных привычек и наличие санкнижки. Эта торговая сеть также ищет продавцов с зарплатой от 500 рублей, но на эту должность требуется опыт работы в торговле или профильное образование.

Velcom готов брать людей без профильного образования на должности специалистов по работе с клиентами в колл-центр и продавцов-консультантов в свои салоны.

— После объединения с интернет-провайдером «Атлант Телеком» у нас появились новые вакансии специалистов по продаже интернет-услуг. Работа на условиях частичной занятости по договорам подряда. Вакансия подходит студентам, ведь работать надо во второй половине дня по три-четыре часа. Зарплата — около 650 рублей, — говорит специалист по вопросам подбора персонала Галина Богославец.

Главное требование к кандидатам — «желание работать». Всему остальному, как говорят в компании, готовы научить.

«Милавица» из-за «роста производства» набирает 50 швей. Зарплата — от 700 рублей. «А наши „передовики“ получают и по 1000 рублей», — говорят представители компании.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Самые высокие зарплаты среди всех организаций, участвующих в ярмарке, — у «Белавиа», которая здесь ищет четырех пилотов. Новичок в компании зарабатывает 2,5 тысячи долларов, а пилот со стажем — 5 тысяч. Однако у стенда авиакомпании пусто — специалистов с таким образованием и опытом не нашлось.

— Понимаю, что на ярмарке вакансий тяжело найти таких специалистов. Однако мы решили поучаствовать — мало ли повезет. Компания растет, открываются новые направления, поэтому мы ищем новых людей, — поясняют представители компании. — Понятно, что прямо здесь мы не сможем взять человека на должность пилота — придется пройти кастинг.

Минские универмаги ГУМ и «На Немиге» ищут работников не из сферы торговли. ГУМ — двух поваров для своей столовой с зарплатами в 309−340 рублей, а ТД «На Немиге» — инженера-программиста со знанием «1С» восьмой версии. Обещают зарплату в 1000 рублей.

— Такого специалиста нелегко найти, потому что программисты привыкли трудиться по более-менее свободному графику. А у нас такая специфика, что работать приходится строго с 8 до 5 часов, — говорит представитель универмага.

Две организации — «Белгипролес» и «Стройтрест № 4» — предлагают работу в строительстве. «Белгипролес» ищет двух конструкторов. В первой компании предлагают зарплату в 700 рублей, а во второй — 500 рублей.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

«Стройтрест № 4» набирает с десяток специалистов: дорожных рабочих, каменщиков, маляров и «опытного прораба».

— На сезонные работы берем разве что дорожных рабочих, но у них впоследствии есть шанс остаться на предприятии, — говорят в стройтресте. — Наши ребята получают от 500 рублей, но в сезон можно и 1000 заработать.

Завод «Атлант» также набирает 100 человек на сезонные работы. Зарплаты — от 500 рублей в зависимости от сложности работы.

— На лето мы набираем сборщиков бытовой техники. Это временные работы, но если у человека все получится и в конце лета будут вакансии, мы можем взять его на постоянную работу. В прошлом году, например, в конце лета из 100 человек мы оставили у себя 90, — рассказывает представитель завода «Атлант».

«Задерживаться на работе по вечерам — это не для меня»

— Про ярмарку вакансий я узнала случайно сегодня утром, решила зайти. Я не ищу какую-то конкретную работу — главное, чтобы меня устраивал график. Хочу вечера вместе с семьей проводить, а многие компании предлагают такие условия, что надо задерживаться по вечерам или работать по выходным. Это не для меня, — рассказывает минчанка Светлана.

Девушка окончила БГУТ, но по специальности не работала. Прежде она трудилась специалистом по продажам, а также менеджером и дизайнером.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— Где-то были сокращения, и меня уволили, откуда-то я сама ушла, потому что меня не устраивало, как себя ведет работодатель. В частных компаниях часто не ценят работников, поэтому я пришла сюда, чтобы попробовать найти работу в государственной организации, — поясняет Светлана.

Другая безработная Светлана ищет работу бухгалтером — уже полгода она нигде не трудоустроена. Но найти работу на ярмарке женщине не удалось: вакансию бухгалтера никто не предлагал.

— Думаю, проблема больше во мне, чем в нехватке мест. Я не владею «1С», а сейчас практически все организации работают в этой системе, — рассказывает Светлана.

27-летний Александр выпустился из университета экономистом. Правда, с тех пор «нигде толком не работал»:

— Перебивался подработками на стройках и грузчиком. А сейчас с подработками стало туго, поэтому решил найти постоянную работу. Хочется чего-нибудь по специальности, однако даже не знаю, смогу ли я сейчас работать экономистом: с университета прошло пять лет.

«Как заставить человека работать, если он сам не хочет»

— В свете требований , поставленных президентом, активно создаются рабочие места. Если сегодня у предприятия есть минимальная возможность пополнить штат или трудоустроить людей на временные сезонные работы, например, как это делает «Зеленстрой», они эти рабочие места создают, — говорит глава администрации Центрального района Игорь Бузовский.

За март количество вакансий в районе, по словам Бузовского, выросло на треть — с 620 до 980. Большая часть из них — по рабочим специальностям.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— Людям надо соизмерять свои запросы по зарплатам с возможностями предприятий. Часто ко мне приходят и называют такие суммы, что, кажется, мне надо уволить половину своих подчиненных, потому что в администрации люди работают за меньшие деньги, — рассказывает глава района. — Президент сказал, что надо помочь найти работу, но если человек сам не хочет работать, как мы ему поможем? Мы широко проинформировали про эту ярмарку вакансий: разослали пресс-релизы, дали объявление в соцсетях. Посмотрим, сколько людей придет и воспользуется такой возможностью. Здесь вопрос уже в их инициативе и стремлении найти работу.

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