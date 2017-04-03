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Эксперты обсудили как поставить заслон наркотикам

04.04.2017 19:02 — Разное | Ежедневник  
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Эксперты обсудили как поставить заслон наркотикам

Эксперты из государств - членов ОДКБ обсудили на совещании в Минске проведение предстоящей международной антинаркотической операции "Канал - Западный заслон".

Соответствующая информация размещена на сайте МВД. Во время совещания рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ стороны рассмотрели стратегию и замысел операции, расстановку сил и средств. Кроме того, был проработан вопрос подготовки к очередному заседанию Координационного совета. Ожидается, что оно состоится в белорусской столице в июне 2017 года при участии глав министерств внутренних дел и руководителей антинаркотических подразделений государств - членов ОДКБ.

Участие в мероприятии приняли представители милицейских ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана и секретариата ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты из государств - членов ОДКБ обсудили на совещании в Минске проведение предстоящей международной антинаркотической операции "Канал - Западный заслон".

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