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Российские каналы отказалась приобретать права на трансляцию футбольного ЧМ-2018

04.04.2017 19:45 — Разное | Tut.by  
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Российские каналы ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» объединились в единый пул и отказались приобретать права на трансляцию чемпионата мира — 2018 по футболу за 120 млн долларов. Права на показ Кубка конфедераций также не выкуплены, сообщает «Дождь» со ссылкой на Bloomberg.

В заметке агентства (Russian TV Says 'Nyet' to FIFA’s World Cup Cash Demands) говорится, что сумма, которую запросила Международная федерация футбола (ФИФА) за телеправа, в три раза превышает стоимость аналогичного показа матчей прошлого чемпионата мира — 2014, проходившего в Бразилии.

Права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который начнется в России через несколько месяцев, российские каналы также не приобрели, пишет издание.

Вице-премьер Виталий Мутко в ноябре 2016 года заявил, что цена ФИФА в 100 млн долларов за телеправа на чемпионат мира — 2018 является завышенной.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

 
 
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Российские каналы ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" объединились в единый пул и отказались приобретать права на трансляцию чемпионата мира-2018 по футболу на...

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