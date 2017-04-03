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Изумрудный газон в окружении 6-метровых сугробов. В Норвегии стартовал футбольный сезон

04.04.2017 20:34 — Разное | Tut.by  
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В минувшие выходные стартовал футбольный сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата Норвегии. «Тромсдален» принимал соперника на стадионе с полем изумрудного цвета, а вокруг арены возвышались 6-метровые сугробы, сообщает whoateallthepies.tv.


Фото: SportsCentre/ESPN/Twitter

«Тромсдален» одержал победу над гостями из «Асане» со счетом 2:0.

Для того, чтобы сделать поле пригодным для игры, на стадионе пришлось соорудить своеобразную снежную пещеру, стены которой нависали над угловыми флажками.


Фото: @JaimeFMacias/Twitter

Благодаря кропотливой работе, проделанной работниками стадиона, особых претензий по качеству поля у футболистов не возникло.


Фото: Obos Ligaen

А вот как поле выглядело за четыре дня до начала матча:


Фото: twitter.com/GGrindstein

Отметим, что город Тромсё, в котором проходил матч, находится почти в 400 км севернее полярного круга, средняя апрельская температура здесь — около нуля градусов, но нередко бывает куда холоднее. Поэтому сугробы в это время года здесь — дело неудивительное. А вот самоотверженный труд по подготовке стадиона заслуживает уважения.

Несмотря на суровый климат, в Тромсё с населением всего около 60 тысяч человек есть несколько футбольных клубов. Наиболее известными из них являются «Тромсё», выступающий в Типпелиган (высший дивизион чемпионата Норвегии) и «Тромсдален» из Адекколигана (второй по значимости дивизион). Женский футбольный клуб «Флейя» выступает в высшем дивизионе.

Тромсё известен также тем, что здесь находятся самые северные в мире ботанический сад, пивоваренный завод, футбольные клубы и планетарий.

 
 
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В минувшие выходные стартовал футбольный сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата Норвегии. "Тромсдален" принимал соперника на стадионе с полем изумрудного...

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