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Изумрудный газон в окружении 6-метровых сугробов. В Норвегии стартовал футбольный сезон
В минувшие выходные стартовал футбольный сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата Норвегии. «Тромсдален» принимал соперника на стадионе с полем изумрудного цвета, а вокруг арены возвышались 6-метровые сугробы, сообщает
«Тромсдален» одержал победу над гостями из «Асане» со счетом 2:0.
Для того, чтобы сделать поле пригодным для игры, на стадионе пришлось соорудить своеобразную снежную пещеру, стены которой нависали над угловыми флажками.
Благодаря кропотливой работе, проделанной работниками стадиона, особых претензий по качеству поля у футболистов не возникло.
А вот как поле выглядело за четыре дня до начала матча:
Отметим, что город Тромсё, в котором проходил матч, находится почти в 400 км севернее полярного круга, средняя апрельская температура здесь — около нуля градусов, но нередко бывает куда холоднее. Поэтому сугробы в это время года здесь — дело неудивительное. А вот самоотверженный труд по подготовке стадиона заслуживает уважения.
Несмотря на суровый климат, в Тромсё с населением всего около 60 тысяч человек есть несколько футбольных клубов. Наиболее известными из них являются «Тромсё», выступающий в Типпелиган (высший дивизион чемпионата Норвегии) и «Тромсдален» из Адекколигана (второй по значимости дивизион). Женский футбольный клуб «Флейя» выступает в высшем дивизионе.
Тромсё известен также тем, что здесь находятся самые северные в мире ботанический сад, пивоваренный завод, футбольные клубы и планетарий.
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В минувшие выходные стартовал футбольный сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата Норвегии. "Тромсдален" принимал соперника на стадионе с полем изумрудного...
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