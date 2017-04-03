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В Минске женщина на Citroen поехала на красный и совершила ДТП: пострадала беременная пассажирка

04.04.2017 20:46 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель Citroen выехала на перекресток на красный и совершила ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 4 апреля, около 14.40. По предварительной информации, 29-летняя женщина ехала на Citroen по улице Богдановича со стороны Немиги в направлении проспекта Машерова. На перекрестке с улицей Коммунистической она поехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Omega.

Женщина пояснила инспекторам, что не заметила сигнал светофора из-за яркого солнца.


Фото: ГАИ Центрального района

В результате ДТП беременная пассажирка Opel получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Автомобили получили значительные механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина пояснила инспекторам, что не заметила сигнал светофора из-за яркого солнца.

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