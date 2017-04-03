В Минске водитель Citroen выехала на перекресток на красный и совершила ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 4 апреля, около 14.40. По предварительной информации, 29-летняя женщина ехала на Citroen по улице Богдановича со стороны Немиги в направлении проспекта Машерова. На перекрестке с улицей Коммунистической она поехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Omega.

Женщина пояснила инспекторам, что не заметила сигнал светофора из-за яркого солнца.



Фото: ГАИ Центрального района

В результате ДТП беременная пассажирка Opel получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Автомобили получили значительные механические повреждения.