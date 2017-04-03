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МАРТ снова активизирует ценовой контроль

04.04.2017 20:45 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ снова активизирует ценовой контроль

С этой целью Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) с 5 апреля открывает «горячие линии», чтобы граждане могли сообщать о необоснованном повышении цен. Каждый факт обещают досконально проверять.

Как сообщается на сайте министерства, являясь регулятором в области ценообразования, МАРТ отслеживает ситуацию в данной сфере.

Система мониторинга позволяет фиксировать динамику цен по всей логистической цепи: производитель – опт – розница.

По состоянию на 1 марта 2017 года уровень инфляции не превышает установленного параметра. С начала года потребительские цены выросли в среднем на 1,4% (в том числе по продовольственным товарам – на 1,7%, непродовольственным товарам – на 0,8%, услугам – на 1,8%) при задании на первый квартал не более, чем на 4,8%. 

Для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и его территориальных органах с 05.04.2017 будет организована работа «горячих линий».

Граждане и юридические лица могут сообщать туда о фактах роста цен с указанием названия субъекта хозяйствования, места его расположения, наименования товара (услуги), а также информации об изменившихся ценах. Каждый факт будет изучен. При необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством.

 
 
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С этой целью Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) с 5 апреля открывает «горячие линии», чтобы граждане могли сообщать о...

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