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В Мадриде начали изучать белорусский язык

04.04.2017 21:24 — Разное | Ежедневник  
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В Мадриде начали изучать белорусский язык

В Мадриде на базе учебного языкового центра "Лингволандия" организованы курсы изучения современного белорусского языка для представителей белорусского диаспоры и испанских граждан.

Об этом сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании. Идея организации курсов принадлежит гражданке Беларуси, руководителю центра "Лингволандия", члену Консультативного совета по делам белорусов зарубежья Светлане Яськовой.

Первое занятие для белорусов и испанцев, заинтересованных в изучении современного белорусского языка, состоялся 1 апреля. В течение двух с половиной часов в дружеской атмосфере учитель белорусского языка Сергей Манюк помогал испанским ученикам познакомиться с белорусским языком, а соотечественникам - вспомнить изученное ранее.

"Далеко от родного края белорусы и испанцы обменивались знаниями, разговаривали по-белорусски, расширяли свой словарный запас, наслаждались благозвучием языка. Посольством Беларуси в Испании будет передана в дар языковому центру "Лингволандия" библиотечка белорусских книг для организации учебного процесса", - рассказали в диппредставительстве.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Мадриде на базе учебного языкового центра "Лингволандия" организованы курсы изучения современного белорусского языка для представителей белорусского диаспоры...

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