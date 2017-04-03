|
В Мадриде начали изучать белорусский язык
04.04.2017 21:24 — Разное | Ежедневник
В Мадриде на базе учебного языкового центра "Лингволандия" организованы курсы изучения современного белорусского языка для представителей белорусского диаспоры и испанских граждан.
Об этом сообщили
Первое занятие для белорусов и испанцев, заинтересованных в изучении современного белорусского языка, состоялся 1 апреля. В течение двух с половиной часов в дружеской атмосфере учитель белорусского языка Сергей Манюк помогал испанским ученикам познакомиться с белорусским языком, а соотечественникам - вспомнить изученное ранее.
"Далеко от родного края белорусы и испанцы обменивались знаниями, разговаривали по-белорусски, расширяли свой словарный запас, наслаждались благозвучием языка. Посольством Беларуси в Испании будет передана в дар языковому центру "Лингволандия" библиотечка белорусских книг для организации учебного процесса", - рассказали в диппредставительстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мадриде на базе учебного языкового центра "Лингволандия" организованы курсы изучения современного белорусского языка для представителей белорусского диаспоры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии