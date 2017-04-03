Решение НХЛ о неучастии в Играх-2018 не могло оставить хоккеистов равнодушными. Многие из них и раньше активно отстаивали свое право на участие в олимпийском турнире. Почти 20 лет присутствия НХЛ на Играх успели сформировать определенную реальность, в которой так или иначе находилось место олимпийской мечте. И вот сегодня по ней был нанесен сокрушительный удар.



Фото: wch2016.com

Профсоюз уже успел выпустить негодующее заявление , а для большинства говоривших на эту тему игроков главным стало слово «разочарование».

Хенрик Лундквист, голкипер «Рейнджерс»:

— Разочаровывающая новость. Упущена серьезная возможность продвинуть хоккей на огромной сцене. Больше всего жаль игроков, которые лишились шанса стать частью самого захватывающего события в мире спорта.

Марк-Эдуард Влэшик, защитник «Сан-Хосе» — выложил в твиттере картинку с символикой Игр в Пхенчхане.





Изменение отношения НХЛ к Олимпиаде многие связывают с возрождением Кубка мира. Но игрокам такая замена пока не представляется равноценной — это совсем разные турниры.

Кэри Прайс, голкипер «Монреаля»:

— Очень разочарован этим решением. Это закрывает дорогу молодым хоккеистам, которые еще не играли на Олимпиаде. Им тяжело будет это принять. Деньги, страховка от травм, все понятно. Но с человеческой точки зрения — это событие для всего мира. Мы тоже хотим на нем проявить себя. Кубок мира и Олимпиада — это не одно и то же, Игры ничем не заменишь.

Джек Айкел, форвард «Баффало»:

— Это немного разочаровывает. Как игрок, который гордится возможностью представлять свою страну и уже делал это раньше, я говорю только за себя.

Мы пытаемся сделать нашу игру более популярной во всем мире. Кубок мира — это здорово, но в Северной Америке, в том же Торонто, хоккей и так популярен. Олимпиада дает возможность сыграть на других континентах и показать всему миру, насколько захватывающим он может быть. Это хороший способ продвижения. Но я не могу обсуждать решение НХЛ. Знаю, что многие игроки сейчас расстроены.

А вот другой яркий представитель поколения молодых звезд заявил, что сейчас олимпийские перспективы его не очень волнуют — важнее клубные дела.

Лига и в самом деле постаралась нанести удар в такой момент, когда все мысли большинства игроков сосредоточены на попадании в розыгрыш Кубка Стэнли или успешном выступлении в нем.

Остон Мэттьюс, форвард «Торонто»:

— Сейчас я на этом не сосредоточен, не держу это в голове. Конечно, всегда хочется представлять свою страну, но сейчас я думаю исключительно о «Торонто» и попадании в плей-офф.

Некоторые игроки не стеснялись в выражениях и обвиняли руководство лиги в спекулировании на олимпийской теме для достижения своих целей.

НХЛ и в самом деле не так давно предлагала хоккеистам возможность обменять участие в Олимпиаде на продление коллективного соглашения на действующих условиях.

Хенрик Сеттерберг, форвард «Детройта»:

— Я вообще не удивлен. Они, наверное, чего-то хотят от нас. Как всегда.

Антон Строльман, защитник «Тампы»:

— Это крушение мечты. Ужасно, просто ужасно. Все, о чем они действительно заботятся — это деньги. Группка миллиардеров в поисках лишнего бакса.

Эрик Карлссон, защитник «Оттавы»:

— Дерьмо. Не понимаю это решение. Мы тут ничего не решаем. Хоккею во всем мире не повезло, что с ним сделали такое. Будет очень неприятно, если мы все-таки не поедем на Олимпиаду. Кто бы ни принимал это решение, они понятия не имели о том, что они делают.



Эрик Карлссон. Фото: Reuters

Карлссона также спросили о том, готов ли он будет поехать на игры, несмотря ни на что. Швед дипломатично ушел от ответа, что неудивительно — владелец «Сенаторс» Юджин Мельник уже успел заявить, что не собирается отпускать его в Корею. Вот будь Эрик канадцем, тогда еще может быть… Впрочем, канадские игроки бунтовать тоже не настроены.

Патрис Бержерон, форвард «Бостона»:

— Конечно, я разочарован. Всегда хочется играть против лучших, и тут нет ничего лучше Олимпиады. Кроме того, это отличная возможность для роста. Для спортсмена Олимпиада — это действительно неординарное событие. Для меня это был незабываемый опыт.

Возможен ли сценарий, что игроки самостоятельно могут поехать в Корею? Не знаю, что и сказать. Рано об этом рассуждать. Сейчас я сосредоточен на гонке за попадание в плей-офф.

Сидни Кросби, форвард «Питтсбурга»:

— Очень жаль. Когда речь идет о переговорах и подобных вещах, то кажется, что это к чему-то приведет. Я действительно так думал. К сожалению, оказалось, что это не так.

Собираюсь ли я по-прежнему на Олимпиаду в следующем году? Честно говоря, так далеко я не заглядываю. Это сложная ситуация. Я знаю, некоторые ребята говорили, что поедут туда вне зависимости от решения лиги. Но я не уверен, что готов пойти на такое.

Так что флаг главного борца с несправедливостью безальтернативно достался Александру Овечкину. И он не подкачал.

Александр Овечкин, форвард «Вашингтона»:

— Я не передумал. Я собираюсь на Олимпиаду. Россия — это моя страна. Владелец клуба понимает ситуацию.

Я не исключаю того, что это решение — блеф со стороны НХЛ, и компромисс еще может быть найден. Календаря на следующий сезон ведь еще нет.



Александр Овечкин. Фото c сайта nhl.com

Поддержал Овечкина и одноклубник Евгений Кузнецов, но ситуация осложняется тем, что одного понимания со стороны Леонсиса будет недостаточно. Исполнительный директор профсоюза Доналд Фер уже сообщил, что ожидает от руководства НХЛ противодействия тем владельцам, которые собираются отпустить на Олимпиаду отдельных игроков. Поэтому твердое намерение некоторых россиян (Никита Кучеров, к примеру, порыва коллег пока не разделил) поехать в Корею может привести к самым неожиданным последствиям. История только начинается.

Между тем, решением НХЛ остались разочарованы не только потенциальные сборники, но и некоторые игроки, которые, напротив, при новом порядке стали ближе к участию в Олимпиаде.

Брэндон Праст, форвард «Нюрнберга»:

— Еще один способ разрушить наш спорт от Гэри [Беттмэна]. Один из лучших моментов, что я видел в хоккее — это финал Канады против США на Олимпиаде-2010. Победный гол Кросби. Слава богу, это останется со мной.

Есть и другие мнения.

Войтек Вольски, форвард «Магнитки»:

— Брэндон, это означает, что у нас есть шанс сыграть там. Благодаря Гэри.

Бен Лавджой, защитник «Нью-Джерси»:

— Как игрок, который не имеет шансов попасть в сборную США, я отношусь к этой ситуации спокойно.

Сборные США и Канады пострадают от неучастия энхаэловцев больше всех, и сейчас довольно сложно представить, кто именно будет представлять эти страны на Олимпиаде.

Студия Game Misconduct уже успела предложить свой взгляд на ситуацию.



Фото: Game Misconduct

Архитекторы двух последних «золотых» сборных Канады тоже выразили свое сожаление. В новых условиях шансов на золотой хет-трик у кленовых стало куда меньше.

Стив Айзерман:

— Очень жаль, что на этот раз мы не смогли проработать все вопросы и не примем участие в Олимпиаде.

Майк Бэбкок:

— Я хочу сказать, что разочарован этим решением. Победа в Кубке Стэнли — это мечта, но что может быть лучше выступления за свою страну на Олимпиаде против лучших из лучших? Ничего. Я считаю, что иметь такую возможность — это очень важно для игроков. Я был там дважды. Это были величайшие события в моей жизни.



Майк Бэбкок и Барри Тротц на тренерском мостике сборной Канады. Фото: Reuters

Негативная реакция игроков, у которых взяли и отобрали Олимпиаду, была вполне ожидаема.

Но очень похоже, что в практическом смысле она ни на что не повлияет. В НХЛ уже поспешили заявить, что вопрос закрыт окончательно. Такая бесцеремонность явно не прибавит стабильности в отношениях между лигой и игроками.

А между тем, до очередного вероятного локаута остается всего-то три с небольшим года.