Во Всемирный день настольного тенниса ведущие белорусские игроки проведут мастер-класс в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь федерации Елена Дубкова.



Фото: БЕЛТА

Акция под лозунгом «Настольный теннис объединяет» пройдет 6 апреля в Республиканском центре олимпийской подготовки по этому виду спорта с 14.00 до 15.00.

В мастер-классе примут участие руководство федерации настольного тенниса, игроки национальной команды Беларуси, которые покажут некоторые элементы, чтобы улучшить игру любителей. В частности, планируется участие первого заместителя председателя федерации, заслуженного тренера Беларуси Александра Петкевича, заслуженного мастера спорта Вероники Павлович, старших тренеров национальной сборной Татьяны Петкевич и Андрея Воробьева, а также игроков национальной команды Алины Орловской, Дарьи Триголос, Александры Приваловой, Глеба Шамрука и Андрея Милованова.

Все желающие смогут также провести матч с ведущими мастерами малой ракетки. Во время акции состоятся различные конкурсы, для участников организаторы подготовили призы. Всемирный день настольного тенниса отмечается по инициативе Международной федерации этого вида спорта (ITTF).