Белорусские теннисисты изучили стиль игры соперников из Австрии по предстоящему матчу 2-го круга 1-й Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, заявил в эфире телеканала ОНТ капитан мужской сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков, сообщает БЕЛТА.



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— Соперников изучили, насколько хватает опыта и знаний. Будем их игру разбирать и дальше. Постепенно от наших партнеров поступает дополнительная статистическая информация, которую обрабатываем, обсуждаем на тренировках, берем во внимание, — отметил Владимир Волчков.

Коллега Владимира Волчкова из команды ближайших соперников Штефан Коубек рассказал, что в Минске австрийскую дружину встретили хорошо.

— Уже изучили дворец и корт. Об особенностях площадки и некоторых нюансах игры белорусов нам рассказали румынские теннисисты, которые проиграли им в феврале. Наша команда нацелена на победу, — подчеркнул он.

На предстоящую кубковую встречу у белорусов заявлены Илья Ивашко (185-е место в рейтинге ATP), Егор Герасимов (404), Ярослав Шило (452) и Максим Мирный (26-й в рейтинге ATP в парном разряде).

В составе австрийцев в Минск прибыли братья Геральд (109) и Юрген (156) Мельцеры, Александр Пейя (28-й номер ATP в парном разряде) и Юлиан Ноул (81-й в парном разряде).

Матч Беларусь — Австрия состоится 7−9 апреля на кортах Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису на проспекте Победителей. 7 апреля в 10.45 состоится открытие, после которого будут сыграны два поединка в парном разряде, 8 апреля пройдет матч среди пар (13.00), 9 апреля две игры в одиночном разряде. Телеканала «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию Кубка Дэвиса. Вход для зрителей — бесплатный.

Лучшим достижением белорусской команды в Кубке Дэвиса является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году.