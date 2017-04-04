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Лукашенко, "Песняры" и пуща: что грузины знают о Беларуси
04.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Многие респонденты, опрошенные агентством Sputnik Грузия, отмечали, что или сами бывали в Беларуси, или знают тех, кто жил, служил или работал в республике. При этом все говорили о том, что белорусы все добросовестны и доброжелательны.
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
Некоторые рассказали, что слышали о белорусском президенте Александре Лукашенко, кто-то вспомнил Мирский и Несвижский замки, а также Беловежскую пущу, одна из опрошенных сказала, что ее мама очень любила слушать песни белорусского ансамбля "Песняры".
Те опрошенные, которые побывали в Беларуси, отмечали, что хотят еще раз вернуться в республику.
Одна из респонденток, которые были встречены корреспондентами агентства в Тбилиси, оказалась минчанкой. Она также отметила, что в Грузии очень любят Беларусь и белорусов.
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Жители грузинской столицы рассказали, что они знают о Беларуси. Смотрите на видео впечатления опрошенных о нашей стране.
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