Многие респонденты, опрошенные агентством Sputnik Грузия, отмечали, что или сами бывали в Беларуси, или знают тех, кто жил, служил или работал в республике. При этом все говорили о том, что белорусы все добросовестны и доброжелательны.



© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский Горы и душевность: что в Беларуси знают о Грузии

Некоторые рассказали, что слышали о белорусском президенте Александре Лукашенко, кто-то вспомнил Мирский и Несвижский замки, а также Беловежскую пущу, одна из опрошенных сказала, что ее мама очень любила слушать песни белорусского ансамбля "Песняры".

Те опрошенные, которые побывали в Беларуси, отмечали, что хотят еще раз вернуться в республику.

Одна из респонденток, которые были встречены корреспондентами агентства в Тбилиси, оказалась минчанкой. Она также отметила, что в Грузии очень любят Беларусь и белорусов.